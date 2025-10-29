‘ตรีนุช’ ตั้งเป้า 4 เดือน ขยายตลาดแรงงานไทยในตปท. 52,250 คน เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ รับนโญบายควิกวิน
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เวลา 15.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ แก่อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในต่างประเทศจำนวน 12 แห่ง 11 ประเทศ โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน และผ่านระบบ Video Conference
นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ขอบคุณที่ทำงานอย่างเข้มแข็งในการดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศ บทบาทของทูตแรงงาน หรือสำนักงานแรงงานในต่างประเทศมีความสำคัญอย่างมากต่อการเพิ่มโอกาสการมีงานทำ มีรายได้ของคนไทย ผ่านการขยายตลาดแรงงานใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Quick Big Win ในการสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศให้หลากหลายและมั่นคง รวมถึงพัฒนาทักษะ (Up-skill / Re-skill)
“ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายใน 4 เดือนนี้ กระทรวงแรงงานจะส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ จำนวน 52,250 อัตรา ในประเทศที่มีศักยภาพ เพื่อให้แรงงานไทยมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำกลับมาพัฒนาศักยภาพของประเทศ เป็นการส่งเสริมให้พี่น้องแรงงานไทยมีรายได้ที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น” นางสาว ตรีนุช กล่าว
นางสาว ตรีนุช กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการรักษาตลาดแรงงานเดิมที่มีสภาพการจ้างที่ดี คุ้มครอง ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ ให้ได้รับการคุ้มครอง อย่างเป็นธรรม ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ โดยใช้เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานที่มีอยู่ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดูแลแรงงานไทยให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุด
นางสาว ตรีนุช กล่าวว่า ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 พบว่า ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในต่างประเทศทั้งหมด 420,584 คน นำรายได้เข้าประเทศ รวม 10,054 ล้านบาท โดยปัจจุบันกระทรวงแรงงาน มีสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ จำนวน 12 แห่ง 11 ประเทศ ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประกอบด้วย 1) สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน 2) สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย 3) สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ภูมิภาคเอเชีย ประกอบด้วย 1) สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 1) ไทเป 2) สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง 3) ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 4) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น 5) สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ภูมิภาคตะวันออกกลาง ประกอบด้วย 1) ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ 2) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (กรุงริยาด) 3) ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และภูมิภาคยุโรป คือ ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
“ ในระยะเวลาที่จำกัดนี้ ดิฉันจะผลักดันให้แรงงานไทยมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานโลก เสริมสร้างระบบคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานในต่างประเทศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ” นางสาวตรีนุช กล่าว