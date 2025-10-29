สปสช. ยันเดินหน้ามติยกเลิกรีรัน เงินโอนติดลบเป็นยอดทางบัญชี เติมเงินรพ.ตามยอดถูกหักวันนี้

สปสช. ยืนยันเดินหน้ามติยกเลิกรีรัน เงินโอนติดลบเป็นยอดทางบัญชี วันนี้เติมเงินตามยอดที่ถูกหัก
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า ตามที่ขณะนี้โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ. ได้รับเงินโอนจาก สปสช. และเป็นตัวเลขที่ติดลบ โดยระบุว่า สปสช. ไม่ได้ดำเนินการตามที่ตกลงคือ ยกเลิกการรีรันงบผู้ป่วยในปี 2568 นั้น
สปสช. ขอยืนยันว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการตามมติที่หารือร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) คือ ยกเลิกการรีรัน ในรอบบริการผู้ป่วยใน วันที่ 15 กันยายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2568 แต่เนื่องจากการรีรันได้ทำไปแล้วในทางบัญชี วิธีการที่ สปสช. ดำเนินการหลังจากได้มีมติร่วมระหว่าง สธ. และ สปสช. ที่ให้มีการยกเลิกการรีรัน คือการเติมเงินลงไปตามยอดที่ถูกหัก ซึ่งจะทำให้ทุกโรงพยาบาลที่ขณะนี้มียอดเงินติดลบ จะได้รับงบประมาณตามจำนวนเงินที่ถูกหัก ซึ่ง สปสช. จะดำเนินการโอนเงินส่วนนี้ให้กับโรงพยาบาลในวันนี้ (29 ตุลาคม 2568)
โดยแต่ละโรงพยาบาลสามารถดูรายละเอียดการได้รับโอนงบประมาณได้ที่เว็บไซต์ สปสช.https://smt.nhso.go.th/smtf/#/home/budget/summary ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป