ฉก.ทส. ลุยสอบนายทุนรุกป่าแก่งกระจานกว่า 900 ไร่ สั่งพิสูจน์ น.ส. 3 ก. ย้อนหลัง

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มอบหมายชุด ฉก.ทส. นำโดย พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษา รมว.ทส. หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ กระทรวงทรัพยากรฯ (ฉก.ทส.) ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกป่าบนพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและพื้นที่ราชพัสดุอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาลที่เร่งปราบปรามกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล ที่กระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ล่าสุด ชุด ฉก.ทส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ศูนย์กลางทหารราบค่ายธนะรัชต์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่ากว่าพันไร่ ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเดิมเป็นภูเขาอุดมสมบูรณ์และเป็นพื้นที่ดูแลของทหาร พบว่ามีกลุ่มนายทุนเข้าบุกรุก โดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ เคยเข้าตรวจพบเมื่อเดือนเมษายน 2567 และสั่งห้ามดำเนินการใด ๆ เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิมายืนยัน กระทั่งมีการตรวจสอบล่าสุด พบว่ามีการลักลอบขุดดินไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จนภูเขาทั้งลูกเหลือสภาพเป็น ดินลูกรัง และยังพบการขุดบ่อปิดทางน้ำสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

​ข้อมูลจากกรมที่ดินระบุว่า นายทุนกลุ่มนี้ถือครองเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ก. ในเขตที่ราชพัสดุกว่า 2,016 ไร่ และในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 1,146 ไร่ รวมเนื้อที่ 3,162 ไร่ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของ ฉก.ทส. พบว่ามีการ ลักลอบเปิดพื้นที่ป่าใหม่นอกเหนือเอกสารสิทธิ เพิ่มเติมอีกกว่า 914 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อุทยานฯ 81 ไร่ และพื้นที่ราชพัสดุ 833 ไร่

​พล.ต.ต.นันทชาติ ระบุว่า ต้องตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงการได้มาของที่ดินตามเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. เพราะสังเกตได้ว่าพื้นที่นี้เป็นป่า ไม่ใช่บ้านของประชาชน ตรงนี้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ แต่ต้องดูต้นสายปลายเหตุเป็นมาอย่างไร ​ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมอุทยานฯ ดำเนินการ อ่านแปรภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อนำหลักฐานที่ชัดเจนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจและร้องทุกข์ต่อ ป.ป.ช. แล้ว รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและอยู่ระหว่างพิจารณานำเข้าเป็นคดีพิเศษ และจะมีการตรวจสอบย้อนหลังไปถึงผู้ที่มีอำนาจในการออกเอกสารสิทธิทั้งหมด

“ส่วนอิทธิพล ผมพูดได้เลยว่า ไม่ต้องไปกลัว ผมพูดทุกครั้ง เราเป็นข้าราชการ ถ้าเรากลัวอิทธิพล ประชาชนจะอยู่อย่างไร เราต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนหากเรากลัว ก็จบ ประเทศนี้ก็จบ อยากจะบอกน้อง ๆ สื่อว่า ให้ถามรัฐมนตรีฯ ท่านกลัวอิทธิพลหรือไม่” พล.ต.ต.นันทชาติ กล่าว พร้อมยังบอกด้วยว่า รู้สึกไม่สบายใจที่ป่าถูกทำลาย มันเป็นของพวกเราคนไทยทุกคน แต่มีบางคนเอามาทำแบบนี้ ป่า ต้นไม้ ไม่ได้ปลูกและขึ้นมาให้เวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น “รัฐมนตรีฯ สุชาติ สั่งให้ผมมา และบอกว่า ถ้าผิด ต้องเอาป่า เอาต้นไม้ คืน”

​พล.ต.ต.นันทชาติ ยังแสดงความเป็นห่วงถึงผลกระทบต่อสัตว์ป่า โดยเฉพาะ ช้างป่ากว่า 300 ตัว ที่อาศัยในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งการบุกรุกป่าจะทำให้ช้างหนีเข้าพื้นที่ชาวบ้าน เสี่ยงถูกทำร้ายและตัดงาขาย “เราต้องทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่า อย่างน้อยให้ช้าง 300 ตัวนี้ ได้มีบ้านอยู่

