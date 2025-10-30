สปสช. โอนแล้ว 4,928 ล้านบ. เติมให้ รพ.กว่า 1 พันแห่ง ตามแนวทางยกเลิกรีรัน

สปสช.โอนแล้ว 4,928 ล้านบาท เติมให้ รพ.กว่า 1 พันแห่ง ตามแนวทางยกเลิกรีรัน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รายงานการโอนเงินจำนวน 4,928,092,644.91 บาท ให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา จำนวน 1,119 แห่งทั่วประเทศ เมื่อคืนวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการโอนเงินในส่วนของผู้ป่วยใน (IP) ตามมติที่หารือร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) คือ ยกเลิกการรีรันในรอบบริการผู้ป่วยในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2568 โดยเติมเงินลงไปตามยอดที่ถูกหัก
ทั้งนี้ จำนวนการโอนเงินค่าบริการผู้ป่วยใน (IP) ของโรงพยาบาลแต่ละสังกัดมีรายละเอียดดังนี้
- โรงพยาบาลรัฐในกระทรวงสาธารณสุข สังกัด สป.สธ. 891 แห่ง เป็นเงิน 4,299,215,259.06 บาท
- โรงพยาบาลรัฐในกระทรวงสาธารณสุข นอกสังกัด สป.สธ. 57 แห่ง เป็นเงิน 121,351,927.45 บาท
- โรงพยาบาลรัฐนอกกระทรวงสาธารณสุข 96 แห่ง เป็นเงิน 327,931,576.20 บาท
- โรงพยาบาลรัฐนอกกระทรวงสาธารณสุข (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 3 แห่ง เป็นเงิน 1,963,905.42 บาท
- โรงพยาบาลรัฐพิเศษ 4 แห่ง เป็นเงิน 49,176,019.52 บาท
- โรงพยาบาลเอกชน 68 แห่ง เป็นเงิน 128,453,957.26 บาท
โดยแต่ละโรงพยาบาลสามารถดูรายละเอียดการได้รับโอนงบประมาณได้ที่เว็บไซต์ สปสช.https://smt.nhso.go.th/smtf/#/home/budget/summary