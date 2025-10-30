‘ตรีนุช’ นำก.แรงงาน ลงนามถวายความอาลัย พระพันปีหลวง เดินหน้าส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ปชช.

‘ตรีนุช’ นำกระทรวงแรงงาน จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สืบสานพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน จัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์แจกปชช.
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เวลา 09.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงแรงงาน ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลาพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร อาคารกระทรวงแรงงาน
นางสาวตรีนุช เปิดเผยว่า เพื่อถวายความอาลัยและถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด กระทรวงแรงงาน ได้ให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลดธงลงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา ไปจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 และเชิญชวนให้บุคลากร ร่วมแต่งกายไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2569 โดยพร้อมเพรียงกัน
พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ได้กล่าวถวายราชสดุดี ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที พร้อมถวายความเคารพ และนำลงนามถวายความอาลัย โดยกระทรวงแรงงานได้มีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ พร้อมสมุดลงนามให้บุคลากรได้ถวายน้ำสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบ เปี่ยมด้วยความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
“การจัดกิจกรรมในวันนี้ กระทรวงแรงงานทุกหน่วยงานต่างจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระพันปีหลวง พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะพระองค์ทรงส่งเสริมอาชีพและศิลปาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร กระทรวงแรงงานได้น้อมนำพระราชดำริดังกล่าว เพื่อฝึกอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนได้มีอาชีพ มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ต่อไป” นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามถวายความอาลัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้นำผู้บริหาร และประชาชนที่มาติดต่อราชการกับกระทรวงแรงงาน ร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำสำหรับไว้ทุกข์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนและแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ด้าน พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับให้ 5 เสือแรงงานทุกจังหวัดดำเนินการตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักพระราชวังอย่างเคร่งครัด โดยให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม ตามกำหนดวันและวาระแห่งการประกอบพิธีอย่างสง่างามและสมพระเกียรติ