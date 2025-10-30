อาลัยนักศึกษาพยาบาล วัย22 หยุดรถช่วยคนเจ็บ ก่อนเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ถูกรถชนดับสลด

สพฉ.อาลัย นักศึกษาพยาบาล วัย22 หยุดรถช่วยคนเจ็บ ก่อนเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ถูกรถชนดับสลด
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669” โพสต์ข้อความระบุว่า
อาลัย พลเมืองดี นักศึกษาพยาบาล วัย 22 ปี เสียชีวิตขณะช่วยคนเจ็บ
สพฉ. ขอแสดงความเสียใจ กับผู้สูญเสียและครอบครัว คุณจิรวดี ท่อนทองแดง ขณะเดินทางไปท่องเที่ยวฉลองวันเกิด หยุดรถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ แต่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน รถพุ่งชนเสียชีวิต ขณะที่สามีกู้ภัย อาการยังสาหัส
วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เกิดเหตุอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสุดสลดบนถนนมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง เวลาประมาณ 02.30 น. ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย และเสียชีวิต 3 ราย หนึ่งในนั้นคือ น.ส.จิรวดี ท่อนทองแดง อายุ 22 ปี พลเมืองดีผู้หยุดรถลงไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ก่อนจะถูกรถอีกคันพุ่งชนจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ