ไขปม ‘ยาดมสูตร 2’ ปนเปื้อนเชื้อรา สืบเจอผลิตในโรงงานเถื่อน ยึดของกลาง 2.3 ล้านชิ้น

เฉลยสาเหตุ เจอเชื้อราใน ‘ยาดมสูตร 2’ ชี้ มาจากโรงงานผลิตเถื่อน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค เผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วม อย. ทลายโรงงานเถื่อน ลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยี่ห้อดัง ยึดของกลางกว่า 2 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
สืบเนื่องจากปรากฏข่าว กรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศ ว่าพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ในผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรยี่ห้อดัง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งหากมีการสูดดมยาดมสมุนไพรที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อาจทำให้เกิดความเสี่ยงให้หลอดลม หรือปอดอักเสบได้
ต่อมาจึงได้ทำการสืบสวนจนทราบถึงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว โดยพบว่ามีการลักลอบผลิตในสถานที่อื่น นอกเหนือจากที่ได้ขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้เข้าทำการตรวจค้นสถานที่ผลิต และจัดเก็บผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 4 จุด
ตรวจยึด
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สูตร 1 ฉลาก สีขาว – เขียว จำนวน 257,760 กระปุก
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมพิมเสนน้ำ ตรา หงส์ไทย ฉลาก สีขาว – ฟ้า จำนวน 184,144 กระปุก
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สูตร 1 กระปุกเขียว จำนวน 12,246 กระปุก
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีแดง 341,670 หลอด
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีม่วง 341,670 หลอด
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีเหลือง 336,805 หลอด
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีส้ม 341,228 หลอด
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีเทา 344,308 หลอด
– ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาดมสมุนไพร สีขาว 199,890 หลอด
รวมตรวจค้นทั้งหมด 4 จุด ยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 รายการ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,350,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท นำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดี โดยจากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว มีการขออนุญาตผลิตในโรงงานพื้นที่ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร แต่มีการลักลอบผลิตในสถานที่อื่น นอกเหนือจากที่ได้ขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวจึงเข้าข่ายผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม และผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต