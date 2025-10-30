ประกันสังคม รุดช่วยทายาทหญิงพลัดตกตึกในปอยเปต รับบำเหน็จชราภาพกว่า 1 หมื่นบาท

ประกันสังคม รุดช่วยทายาทหญิงพลัดตกตึกในปอยเปต รับบำเหน็จกว่า 1 หมื่นบาท
จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม หญิงไทยพลัดตกจากชั้น 3 ของอาคารแอร์วูดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุในพื้นที่เมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมนเจย ประเทศกัมพูชานั้น
พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยในกรณีดังกล่าว พร้อมสั่งการให้ น.ส.บุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมให้การช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานโดยเร่งด่วน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม น.ส.บุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แสดงความห่วงใย พร้อมสั่งการให้ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อให้การช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิต
น.ส.บุปผากล่าวอีกว่า จากการตรวจสอบข้อมูลทราบชื่อ น.ส.กนกวรรณ อายุ 27 ปี เป็นชาว อ.เมือง จ.ขอนแก่น เคยมีสถานะเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยสิทธิที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคมเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 11,278.20 บาท ยังไม่รวมดอกผล จ่ายให้ทายาทตามกฎหมาย
“สำนักงานประกันสังคมพร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนและครอบครัวอย่างเต็มที่ รวดเร็ว และทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกันตนมั่นใจในระบบประกันสังคมว่าสามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตได้ในทุกช่วงเวลา” น.ส.บุปผากล่าว