กรมจัดฯ บุกตรวจไซต์ก่อสร้างลาดกระบัง รวบ 6 ต่างด้าวไร้ใบอนุญาตทำงาน-นายจ้างโดนด้วย

กรมการจัดหางาน ตรวจไซต์ก่อสร้างย่านลาดกระบัง รวบ 6 ต่างด้าวเถื่อนไร้ใบอนุญาตทำงาน นายจ้างโดนด้วย ย้ำชัด ‘แรงงานต่างชาติ ต้องมีใบอนุญาตทำงานทุกคน’
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานยังคงเดินหน้าตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างชาติให้แก่นายจ้าง กรมการจัดหางานจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบทำงานของแรงงานต่างชาติ เพื่อให้การจ้างงานเป็นไปตามกฎหมาย ไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสการจ้างงานของแรงงานไทย ให้การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ
นายพิเชษฐ์ กล่าวอีกว่า โดบเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับกองกำกับการ 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานเขตลาดกระบัง ลงพื้นที่ตรวจสอบไซต์ก่อสร้างอาคารหอพัก ในเขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่า มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งจากการตรวจสอบ พบการจ้างงานคนต่างด้าว จำนวน 6 คน เพศชาย สัญชาติเมียนมา ไม่มีใบอนุญาตทำงาน และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต กระทำความผิด ตามมาตรา 8 มีโทษตามมาตรา 101 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และพบนายจ้างทำผิด 1 ราย ในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
“แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตทำงานและปฏิบัติตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันกลับประเทศต้นทาง พร้อมทั้งไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานใหม่ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี สำหรับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต หรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาทต่อแรงงาน 1 คน หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาทต่อคน และจะถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นระยะเวลา 3 ปี” นายพิเชษฐ์ ย้ำ
ทั้งนี้ กรมการจัดหางานขอความร่วมมือจากประชาชนหากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมายหรือมีเบาะแสที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 02-354-1729 หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน