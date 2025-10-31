‘ตรีนุช’ วอนอย่าหลงเชื่อ! งานตปท.รายได้เกินจริง เสี่ยงถูกลวงเข้าแก๊งสแกมเมอร์ แนะเช็กก่อนเดินทางทุกครั้ง

ตรีนุช วอนแรงงานไทย อย่าหลงเชื่อ! งานต่างประเทศรายได้สูง เสี่ยงถูกล่อลวงไปทำงานผิดกฎหมาย แนะหางานต่างแดน ต้องตรวจสอบก่อนเดินทางทุกครั้ง – รายได้สูงเกินจริง อาจแลกด้วยอิสรภาพ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีรายงานว่าคนไทยจำนวนมากถูกหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ข้ออ้าง “งานออนไลน์ รายได้สูง ไม่ต้องใช้ทักษะ” แต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับถูกบังคับให้ทำงานในขบวนการสแกมเมอร์ หรือแก๊งหลอกลวงทางออนไลน์ บางรายถูกยึดหนังสือเดินทาง ถูกกักขัง และถูกทำร้ายร่างกาย เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงแรงงานไม่เคยนิ่งนอนใจ พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานไทยที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการดังกล่าว รวมถึงเร่งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ถูกหลอกเพิ่มขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ควรตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งงาน นายจ้าง และบริษัทจัดหางานให้ชัดเจน ว่ามีใบอนุญาตถูกต้องจากกรมการจัดหางาน และอย่าหลงเชื่อโฆษณารับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดีย หรือผู้แอบอ้างเป็นนายหน้า โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้เร่งรณรงค์สร้างความรู้เท่าทัน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและคนที่กำลังมองหางานผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย
“ ดิฉันขอย้ำว่า “รายได้สูงเกินจริง มักแฝงกับดักอันตราย” ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณ อย่าหลงเชื่อคำชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือผู้แอบอ้าง ทุกการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องและต้องมีใบอนุญาตจัดหางานถูกต้องจากกระทรวงแรงงานเท่านั้น หากพบเบาะแสการหลอกลวงแรงงาน สามารถแจ้งรัฐบาลได้ทันที เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้คนไทยต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการสแกมเมอร์อีกต่อไป” นางสาวตรีนุช กล่าวย้ำ