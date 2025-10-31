แพทยสภา อัพเดตอาการเด็ก 3 ขวบ ถูกหมอราดน้ำร้อน เล็งเพิ่มนโยบายรักษาบุตรแรงงานต่างชาติ

แพทยสภา อัพเดตอาการเด็ก 3 ขวบ ถูกหมอราดน้ำร้อน ให้คลินิกรับผิดชอบค่าเสียหาย เล็งเพิ่มนโยบายรักษาบุตรแรงงานต่างชาติ
กรณีเด็กอายุ 3 ขวบที่ถูกแพทย์ในคลินิกแห่งหนึ่ง จ.ชลบุรี ได้ทำการเทน้ำร้อนราดลงไปบนผ้าขนหนูมาวางไว้ที่หน้าอก จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนั้น
อ่านข่าว – แพทยสภา รับเรื่องหมอราดน้ำร้อน สั่งปิดคลินิกรอผลสอบ-เด็กได้รับการรักษาแล้ว
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พลอากาศเอก นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์ข้อความผ่ายเพจเฟซบุ๊ก “อิทธพร คณะเจริญ”
แพทยสภาติดตามกรณีเด็กต่างชาติถูกน้ำร้อนลวก ขณะนี้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดที่ รพ.ชลบุรี
เลขาธิการแพทยสภาได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กต่างชาติรายหนึ่งที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่ง แล้วเกิดบาดแผลจากการถูกน้ำร้อนราดลงบนผ้า จนเกิดแผลน้ำร้อนลวก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคลินิกดังกล่าว และสั่งปิดคลินิกดังกล่าว พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ส่งมายังแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้แพทยสภาดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย และลงโทษต่อไป
ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย เลขาธิการแพทยสภาได้ประสานงานกับ นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ขณะนี้เด็กได้รับการดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์และศัลยกรรมตกแต่ง ในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการดูแลในระดับมาตรฐานของโรงพยาบาลศูนย์ ที่มั่นใจได้
อย่างไรก็ตาม เด็กดังกล่าว ไม่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) เช่นเดียวกับเด็กที่เกิดในประเทศไทย ระหว่างตรวจสอบ* โรงพยาบาลชลบุรีได้ให้การดูแลในเบื้องต้นด้วยความเมตตา และมนุษยธรรม
แพทยสภาเห็นว่า กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยควรมี ระบบรองรับการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรของแรงงานต่างชาติ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงที่มาคลอดบุตรในประเทศไทย ไม่ให้เป็นภาระสถานพยาบาล แม้ผู้ปกครองจะอยู่ในระบบประกันสังคม แต่บุตรของแรงงานมักไม่อยู่ในความคุ้มครอง จึงควรได้รับการพิจารณานโยบาย เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของสิทธิสาธารณสุข อาทิ เก็บเงินประกันสุขภาพทุกราย ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งสถานพยาบาลและผู้ป่วยในอนาคต
*ผอ.รพ.update มาว่า เดิมจากที่แจ้งยังไม่พบสิทธิ ตรวจสอบเพิ่มเติม รายนี้พบมีการทำประกัน 1 ปีกับ รพ.ปลวกแดง ซึ่งจะใช้สิทธิดูแลความเจ็บป่วยอื่นต่อไป ส่วนความเสียหาย ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของคลินิกต้นเรื่องครับ
