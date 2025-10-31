บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล-ลูกจ้าง รพ.เลย ชูป้ายเรียกร้องปฏิรูป สปสช. จัดสรรงบไม่เป็นธรรม

บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล-ลูกจ้าง รพ.เลย ชูป้ายเรียกร้องปฏิรุป สปสช. จัดสรรงบไม่เป็นธรรม
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่หน้าโรงพยาบาลเลย มีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ลูกจ้าง รพ.เลย ออกมาชูป้ายออกมาแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ โดยการถ่ายภาพพร้อมชูป้ายระบุว่า “กู้วิกฤตโรงพยาบาล ต้องปฏิรูป สปสช.” เพื่อขอความเป็นธรรมเรื่องการจัดสรรงบฯ ของสปสช. หลังจากที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดสรรงบผู้ป่วยให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยใช้อัตราค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ ต่ำกว่าที่ตกลงไว้ 8,350 บาท ส่งผลให้หลายโรงพยาบาลได้รับงบประมาณลดลง
จากการเปิดเผยของแหล่งข่าว บุคลากรท่านหนึ่ง เผยว่า ขณะนี้โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ อยากจะเรียกร้อง เพื่อขอความเป็นธรรมเรื่องการบริหารงบกองทุน การดูแลประชาชน ในเรื่องเงินที่ได้มาซึ่งเป็นเงินที่รวมเงินเดือนของบุคลากร จากที่เงินได้ 8,350 บาท ที่ สปสช.ออกประกาศไปทั่วว่า สปสช.สนับสนุนในงบนี้ จริงๆต้องบอกว่าเงินจำนวนนี้รวมไปเป็นเงินเดือนด้วย ไม่ใช่เงินเฉพาะค่ารักษาพยาบาล คือเงินก้อนนี้ต้องแบ่งใช้เป็นเงินเดือนของบุคลากรใน รพ. และค่ารักษาประชาชนด้วย และเงินก้อนนี้จำนวน 8,350 บาท ก็เป็นเงินก้อนที่ใช้มารวมไม่น้อยกว่า 10 ปีมาแล้ว ผ่านมากว่า 10 ปี ก็ยังใช้เงินก้อนนี้อยู่ วันนี้ก๋วยเตี๋ยวชามกี่บาทไปแล้ว แต่งบก้อนนี้ไม่เคยขยับเลย
นี้คือปัญหาที่พวกเราจะต้องมานั่งบริหาร งบประมาณจำจัดจำเขี่ยมาก ทุกวันนี้การบริหารของกระทรวงสาธารณสุขมีภาระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของราคายา เรื่องของเวชภัณฑ์ การบริการไม่เคยลดลง เราไม่เคยถอยทางโรงพยาบาลเราเต็มที่กับคนไข้เสมอ แต่งบประมาณมันเป็นปลายปิด ที่คำว่าปลายปิดเราหมายถึงคนไข้ในอย่างเดียว ทั้งปีเราทำไว้หนึ่งพันล้านบาท ถ้าเมื่อไรเราขอเบิกไม่ถึงหนึ่งพันล้าน เราใช้ไปเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าเมื่อไรเราเกินพันล้าน เขาจะเอาผลงานทั้งปีมาหาร จากที่ได้รับมารายละ 8.350 บาท ที่รับปากว่าจะได้ อาจจะเหลือ 7,000 หรือ 6,000 บาท บาง รพ.อาจได้ 4-5 พันบาทก็มี เพียงแต่บอกว่าไม่มีเงินแล้ว เอาทั้งหมดมาหาร ทั้งๆที่รับปากต้นปีว่า ทุก รพ.ได้ 8,350 บาท
ทุกวันนี้โลกเรามีค่าใช้จ่ายลดลงบ้างมั้ยไม่เคยมี พวกเราจึงต้องการปฏิรูป อย่างคนไข้นอก ประชากรของเราสมมุติ เรามีคนไข้ 1 แสนคน คูณด้วย1,350 บาท ใบสั่งยาใบหนึ่ง 1,300 บาท แปลว่าทุกคนในจังหวัดเลยมีโควตามา รพ. 1 ครั้ง แต่ตอนนี้เฉลี่ยมา รพ. 4 ครั้ง แต่ครั้งที่หนึ่งแสนคนก็คือ รพ.ต้องขาดทุน แต่ถามว่าคนไข้มา รพ.แต่ละครั้งได้รับยาน้อยลงมั้ยไม่มี เราให้เต็มที่ตามอาการรักษาโรค นี้คือปัญหาที่ รพ.ทุก รพ.ที่ต้องแบกไว้ ซึ่งเงินก้อน 8,350 นี้ มันไปรวมกับค่าแรงด้วย ทุกวันภาระแต่ละ รพ.งานมันมหาศาล แต่ละ รพ.คนไข้แน่นมาก ซึ่งเงินก้อนนี้มันคงที่มากว่า 10 ปีมาแล้ว ในขณะเขาอยากให้พวกเราไปรบ ต้องมีกระสุน มีเกาะให้พวกเราออกไปรบด้วย ไม่ใช่มีแต่ก้อนหินไปปาใส่ วันนี้ รพ.ติดลบทั่วประเทศมีถึง 400 กว่าแห่ง อย่างจังหวัดเลย ขึ้นกับเขตของสุขภาพที่ 8 จ.ขอนแก่น กลายเป็นเขตสุขภาพที่จนที่สุดในประเทศไทย เราเป็นบุคลากรทำงานอยู่ รพ.จึงอยากเรียกร้อง ให้มีการปฏิรูปที่ออกมาทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน