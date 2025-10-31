ประกันสังคม ลงพื้นที่โคราช เยี่ยม 3 ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ-แนะนำสิทธิประโยชน์
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวบุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) นางวณิชญา เกษแก้ว หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาปากช่อง รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา นางมาลี ช่อไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ผู้บริหารส่วนกลางสำนักงานประกันสังคม นักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่ ร่วมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงบ้านพัก ในโครงการ “สปส. มอบสุข” เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา
นางสาวบุปผา กล่าวว่า สปส. ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยม พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจากนักกายภาพบำบัด และสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มามอบให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพซึ่งอยู่ในความดูแลของสปส. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 ราย
โดยรายแรกคือนายณรงค์ สีห์ผักแว่น อายุ 33 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2558 จากอาการเนื้องอกในสมอง เป็นเหตุให้แขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรง เดินได้แต่ไม่สะดวก สูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต
รายที่ 2 นายไกรลาศ สีสังข์ อายุ 40 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง เดินได้ไม่สะดวก สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง สูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 4,500 บาท ตลอดชีวิต
รายที่ 3 นางรำพึง ลิ้มวิไลกุล อายุ 48 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 จากโรคหลอดเลือดสมอง เป็นเหตุให้แขนและขาข้างซ้ายอ่อนแรง สูญเสียสมรรถภาพการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 4,500 บาท ตลอดชีวิต
“นอกจากเงินทดแทนการขาดรายได้แล้ว สิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพจากสปส. ยังดูแลผู้ประกันตนอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นค่าบริการทางการแพทย์ ค่าพาหนะรับส่ง รวมถึงการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน และขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่า สปส. พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันในการดำรงชีวิตที่มั่นคง” เลขาธิการ สปส. กล่าว
