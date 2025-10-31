กรมพัฒน์ อัพสกิลช่างเชื่อม จ.สงขลา พัฒนาทักษะตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคใหม่

กรมพัฒน์ Upskill ช่างเชื่อม สงขลา อาชีพรายได้ดี ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคใหม่ตามมาตรฐานสากล
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่” ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา มีนายสมชาติ สุภารี รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้เข้าฝึกอบรม ร่วมพิธีด้วย ณ ห้องประชุม ไทย – เยอรมัน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
นายสมาสภ์ เปิดเผยหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดว่า ตนมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา “การพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่” ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งเดียวในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมในสาขาช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศได้ ประกอบกับปัจจุบันอาชีพช่างเชื่อม และช่างเชื่อมใต้น้ำ เป็นอาชีพที่มีรายได้สูง ต้องใช้ทักษะ และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก สามารถทำงานได้ทั้งในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม อู่ต่อเรือ งานซ่อมบำรุง แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาทักษะที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
นายสมาสภ์ กล่าวต่อว่า งานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับความรู้ของบุคลากรด้านการเชื่อมโลหะและการดำน้ำเชิงพาณิชย์ (Commercial Diving) ให้ทันต่อแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุมมาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานสากล ตลอดจนข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานเชื่อมและการดำน้ำเชิงพาณิชย์ มีการบรรยายเรื่อง Designation หรือการแปลความหมายใบรับรองช่างเชื่อม (Welder Qualification Test Certificate) ตามมาตรฐานสากล ISO 9606
“รวมถึงการสาธิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การเชื่อมด้วยไฟเบอร์เลเซอร์ การทำความสะอาดผิวชิ้นงานด้วยเลเซอร์ การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ การเชื่อมแบบ Plasma และ CMT ตลอดจนเทคโนโลยีการเชื่อมเสมือนจริง (Welding Simulator) และการเชื่อม–ตัดโลหะใต้น้ำ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถของแรงงานไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล” นายสมาสภ์ กล่าว
นายสมาสภ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ขอขอบคุณบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และบริษัท วรชาติ กรุ๊ป จำกัด ที่ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรม หลักสูตรการเชื่อมทิกเหล็กสเตนเลสต่อฟิลเลท และหลักสูตรการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า ทำให้แรงงานไทยได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง สามารถนำไปพัฒนาทักษะและต่อยอดสู่การปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ