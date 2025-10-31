รพ.มงกุฎวัฒนะ ประกาศกลับมาเปิดปกติ 3 พ.ย. หลัง สปสช. คืนหนี้ให้แล้ว จ่อเลิกสัญญาบัตรทองในปี 69

รพ.มงกุฎวัฒนะ ประกาศกลับมาเปิดปกติวันที่ 3 พ.ย. หลัง สปสช. คืนหนี้ให้แล้ว พร้อมเตรียมยกเลิกสัญญาบัตรทองในปี’ 69
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พล.ต.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เปิดเผยประกาศ รพ.มงกุฎวัฒนะ ว่า เนื่องจาก รพ.มงกุฎวัฒนะเริ่มมีกระแสเงินสดเป็นบวก หลังจากชำระหนี้ค่าแพทย์-ค่ายาเวชภัณฑ์ จากการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คืนเงิน RERUN หรือเงินจับผิดแฟ้มผู้ป่วยจำนวน 23 ล้านบาท เมื่อคืนวันที่ 29 ต.ค.2568
ถึงแม้ สปสช. จะยังไม่ชำระหนี้ ปี 2563 และปี 2567 รวมจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท ที่ค้างชำระข้ามปีงบประมาณแม้แต่สตางค์แดงเดียวก็ตาม แต่เพื่อประคับประคองไม่ให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองขึ้นตรง รพ.มงกุฎวัฒนะ ต้องเดือดร้อนจากการที่ สปสช. ค้างชำะหนี้ข้ามปีงบประมาณนานหลายปี
ดังนั้น รพ.มงกุฎวัฒนะ จึงตัดสินใจกัดฟันด้วยการกลับสู่การให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทองตามปกติในวันจันทร์ที่ 3 พ.ย.2568 จนกว่า รพ.มงกุฎวัฒนะ จะเกิดสถานการณ์สุดวิสัยจากการขาดกระแสเงินสดดังที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน ก.ย.-ต.ค.2568 ขึ้นอีก
หากเกิดสถานการณ์นั้นขึ้น รพ.มงกุฎวัฒนะ ก็จำเป็นที่จะต้องหยุดให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเป็นการชั่วคราวดังเช่นวันที่ 16 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม การเริ่มให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทองตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 พ.ย.2568 ที่จะถึงนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะ มีความจำเป็นต้องควบคุมการจ่ายยาสูงสุดไม่เกิน 10 วัน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระแสเงินสดติดลบอีก
ความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงินจากการที่ สปสช. ไม่ชำระหนี้ค้างจ่ายข้ามปีงบประมาณ ย่อมทำให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเกิดความรู้สึกไม่แน่นอน
ดังนั้น รพ.มงกุฎวัฒนะ จึงตัดสินใจที่จะขอยกเลิกสัญญาการเป็นหน่วยปฐมภูมิที่มีการขึ้นทะเบียนปฐมภูมิโดยตรงกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ ในวันที่ 1 ต.ค.2569 หรือ ต.ค.ปีหน้า หรือปีงบประมาณ 2570 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ขึ้นตรงกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้มีเวลา 1 ปีเต็มในการเตรียมการย้ายสิทธิไปยังคลินิกเพื่อส่งต่อไปยัง รพ.ต่างๆ ตามที่ สปสช. จัดให้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแชร์ให้ทราบโดยทั่วกัน