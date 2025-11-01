คพ.แนะ เลี่ยงกระทงขนมปัง ชี้ กลายเป็นขยะอาหารในแหล่งน้ำ 

คพ.แนะ ลอยกระทงวิธีไหนรักษาสิ่งแวดล้อมจริงๆ ไม่หนุน ขนมปัง ชี้ กลายเป็นขยะอาหารในแหล่งน้ำ
วันที่ 1 พฤศจิกายน นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ในแต่ละปี เทศกาลลอยกระทงสร้างขยะจำนวนมหาศาล ซึ่งส่วนหนึ่งยังเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก เช่น โฟม และวัสดุตกแต่งอื่นที่เป็นพลาสติก ซึ่งโฟมจะไม่เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ ส่วนพลาสติกที่อยู่ในวัสดุตกแต่งกระทงเหล่านี้อาจกลายเป็นไมโครพลาสติกที่สะสมในระบบนิเวศในน้ำ
ดังนั้น คพ. จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคน ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่าย ๆ เพื่อให้การลอยกระทงปีนี้เป็นไปตามแนวทาง “ลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อลดปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นกับแหล่งน้ำ โดยเสนอแนวทางการลอยกระทงรักษ์โลก ที่ลดขยะ 3 แบบ
คือ (1) “หนึ่งครอบครัว หนึ่งกระทง” หรือการลดขนาดโดยเลือกกระทงที่มีขนาดเล็ก ลดจำนวนชั้น หรือลดการตกแต่งที่ไม่จำเป็น เพื่อลดปริมาณขยะ (2) การเลือกใช้ซ้ำโดยใช้วัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่าย เช่น กาบกล้วย ใบตอง ดอกบัว หรือกระทงน้ำแข็ง หรือ (3) การลอยกระทงออนไลน์ แบบนี้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกหรือผู้ที่ไม่ต้องการให้มีขยะเลย ซึ่งเป็นทางเลือกที่เสมือนจริงในการสืบสานประเพณีโดยไม่ก่อให้เกิดขยะในแหล่งน้ำ
นายสุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับกระทงขนมปัง ถึงแม้ว่ากระทงประเภทนี้จะย่อยสลายได้ แต่หากลอยในสระน้ำหรือแหล่งน้ำปิดที่มีปริมาณมาก อาจทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียได้ง่าย เนื่องจากมีส่วนประกอบที่เป็นสารอินทรีย์สูง และจะกลายเป็นขยะอาหารในแหล่งน้ำแทน โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ลอยกระทง ในบริเวณที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดเตรียมไว้ให้ เช่น สระน้ำในวัดหรือสระน้ำในสวนสาธารณะ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
นอกจากนี้ ในเทศกาลลอยกระทง คพ. ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ร่วมคัดแยกขยะอาหารที่เหลือและบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในพื้นที่ที่กรุงเทพมหานคร หน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเตรียมไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ และนำไปจัดการอย่างถูกวิธี และขอแนะนำทุกคนร่วมกันพกถุงผ้า แก้วน้ำส่วนตัว เพื่อลดการใช้พลาสติกในงานให้ได้มากที่สุด เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และให้ประเพณีดำรงอยู่ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสืบไป นายสุรินทร์ กล่าว