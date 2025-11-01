‘ตรีนุช’ แจงเอาท์ซอร์สขึ้นทะเบียนต่างด้าว ลดปัญหาส่วย ค้ามนุษย์ สั่งกรมจัดฯ เร่งแก้ไขระบบติดขัด

“ตรีนุช” แจง outsource ต่างด้าว ลดปัญหาส่วย ค้ามนุษย์ เผยอาจติดขัดในช่วงเปลี่ยนผ่าน สั่งกรมการจัดหางานเร่งแก้ไขระบบแล้ว
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณีปัญหาระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว Outsource ว่า ตนไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้รับทราบทุกปัญหา ข้อกังวลใจของกลุ่มนายจ้าง สถานประกอบการ และทุกภาคส่วนจากการใช้ระบบขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบ Outsource แล้ว
นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า ในฐานะที่ตนเป็นเจ้ากระทรวง ขอน้อมรับทุกคำแนะนำ และจะเร่งปรับปรุงแก้ไข เพราะเข้าใจว่ากระทบกับทุกภาคส่วน และส่งผลเชื่อมโยงต่อระบบเศรษฐกิจ ในระยะแรกอาจติดขัดบ้าง เพราะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน แต่ตอนนี้ Outsource ผู้ดูแลระบบ และกรมการจัดหางาน กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่
“ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าระบบดังกล่าวเชื่อมโยงกับการทุจริตนั้น ตนมองว่าวัตถุประสงค์ของการใช้ระบบ ฯ outsource นี้แท้จริงแล้วจัดตั้งขึ้นมาเพื่อลดปัญหาส่วย ลดปัญหาการเข้าถึงเอกสารด้วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับการเรียกรับผลประโยชน์รวมถึงการค้ามนุษย์ด้วย” นางสาวตรีนุช กล่าว
นางสาวตรีนุช กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานให้ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หากพบมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากนายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวจริง จะดำเนินการลงโทษทั้งทางวินัยและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาด
“พร้อมได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเข้มงวดกวดขันตรวจสอบบริษัทจัดหางานที่เรียกรับค่าดำเนินการ หากพบพฤติกรรมดังกล่าว ให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายกับบริษัทจัดหางานเหล่านี้ อย่างเด็ดขาดด้วย” นางสาวตรีนุช กล่าว
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาจากการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว หรือพบพฤติกรรมถูกเรียกรับผลประโยชน์ สามารถแจ้งมาได้ที่ โทร.สายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน