เลขาธิการแพทยสภาชี้ หมอถูกเพ่งเล็ง เก่งดีมีจริยธรรมไม่พอ บุคลิกภาพต้องมาด้วย

เลขาธิการแพทยสภาชี้ หมอถูกจับตามองตลอดเวลา เก่งดีมีจริยธรรมไม่พอ บุคลิกภาพควรดีด้วย
วันที่ 1 พฤศจิกายน พล.อ.ต. นพ. อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ให้สัมภาษณ์ มติชนออนไลน์ ว่า จาก ที่มีการแชร์กันในโซเชียล เป็นเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์หมอ ซึ่งคาดว่า มาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ไม่มีสถิติ และเปอร์เซนต์อะไรออกมาอย่างเป็นทางการ แต่ตนเห็นแล้วว่า เรื่องนี้เป็นน่าคิด ที่ทำให้รู้ว่า การออกตรวจของ หมอ บุคลิกท่าทาง หน้าตาและกลิ่นตัวอยู่ในสายตาคนไข้เสมอ เราถูกประเมินโดยคนไข้ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัว
“โดยในการวิพากษ์ วิจารณ์ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น การระบุว่า หมอที่ดูไม่น่าเชื่อถือ จะมีลักษณะต่อไปนี้ เด็กไป แก่ไป อ้วน มีรอยสักในร่มผ้า ผมยุ่ง ผมไม่หวี ไม่ควรย้อมผมสีทอง หมอควรทารองพื้นสักหน่อยอย่าหน้าสดเกินไป ฯลฯ อย่างที่บอกว่า ข้อมูลข้อสังเกตของคนไข้ดังกล่าวนี้ ไม่ได้มีตัวชี้วัด และสถิติอะไรที่เป็นทางการ แต่ก็แสดงให้เห็นว่า หมอ รวมไปถึงบุคคลากรทางการแพทย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น พยาบาล เภสัชกร อยู่ในสายตา ของทั้งคนไข้ ญาติคนไข้ และผู้ที่มาโรงพยาบาลตลอดเวลา”พล.อ.ต.นพ. อิทธพร กล่าว
เมื่อถามว่า ลักษณะเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการรักษา หรือไม่ พล.อ.ต. นพ. อิทธพร กล่าวว่า สิ่งที่แพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์จะต้องมีเป็นคุณสมบัติอยู่แล้ว คือ ความรู้ความสามารถที่เป็นมาตรฐาน และจริยธรรมทางการแพทย์ แต่สิ่งที่กล่าวข้างต้น คือภาพลักษณ์ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แพทย์ที่คนไข้ ญาติคนไข้มาเห็น เพิ่มความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ไม่เกี่ยวกับการรักษา แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้