กรมพัฒน์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดโคกสมานคุณ เงินร่วมบุญกว่า 3.4 ล้านบ.

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ยอดเงินร่วมบุญกว่า 3.4 ล้านบาท
เมื่อสันที่ 1 พฤศจิกายน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทำบุญเนื่องในโอกาสถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโคกสมานคุณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป
นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2568 ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโคกสมานคุณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันนี้ (1 พฤศจิกายน 2568) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ร่วมทำบุญ เป็นจำนวนเงิน 3,416,750 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
นายสมาสถ์ กล่าวต่อไปว่า วัดโคกสมานคุณ ตั้งอยู่ที่ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางศาสนาและชุมชน สร้างขึ้นในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 25 เพื่อเป็นศูนย์กลางประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียง เดิมพื้นที่วัดเป็นโคกสูง มีธรรมชาติร่มรื่น ชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างและตั้งชื่อว่า “วัดโคกสมานคุณ” หมายถึง “สถานที่อันสมานสามัคคีเป็นสุข”
นายสมาสถ์ กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วัดโคกสมานคุณได้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ศาสนธรรม และการศึกษา พระอุโบสถของวัดมีลักษณะงดงามตามศิลปะไทยร่วมสมัย ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชน นอกจากนี้ วัดยังเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น การบวช การแสดงธรรม การอบรมเยาวชน และเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของชาวหาดใหญ่มาโดยตลอด
“การที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทอดผ้าพระกฐินแก่พระสงฆ์ ถือเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา แสดงถึงความกตัญญู ความศรัทธา และความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน การถวายผ้ากฐินยังเป็นการสนับสนุนพระภิกษุให้มีกำลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจ อีกทั้งยังเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยหล่อหลอมจิตใจของผู้ร่วมบุญให้มีความสุข สงบ และเกิดปัญญาในทางธรรม อันเป็นรากฐานแห่งความดีงามของสังคมโดยรวม นายสมาสถ์” กล่าวทิ้งท้าย