สปสช.เปิดสถิติรักษาผู้ป่วยบัตรทองปี 2567 เผย ‘โรคความดัน-กระเพาะอาหาร’ ครองแชมป์สูงสุด
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า จากรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ปีงบประมาณ 2567 จัดทำโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของ “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการงบประมาณและการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยรายงานฉบับนี้ยังสะท้อนภาพรวมภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการทุกระดับทั่วประเทศ โดยพบว่า ในปีงบประมาณ 2567 “โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ” ยังคงครองอันดับ 1 ของกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) ส่วน “โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อ” เป็นโรคที่พบมากที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) สะท้อนถึงบทบาทของระบบบัตรทองในการคุ้มครองสุขภาพประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
นพ.จเด็จ กล่าวว่า บริการผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2567 มีประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกจำนวนกว่า 176.5 ล้านครั้ง หรือเฉลี่ย 3.75 ครั้งต่อคนต่อปี โดย 10 อันดับโรคที่เข้ารับบริการสูงสุด ได้แก่ 1.โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 23.05 ล้านครั้ง 2.เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน 12.87 ล้านครั้ง 3.ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไขมันในเลือด 12.25 ล้านครั้ง 4.คอหอยอักเสบเฉียบพลัน (ไข้หวัด) 7.71 ล้านครั้ง 5.ไตวายเรื้อรัง 6.23 ล้านครั้ง 6.ความผิดปกติของเนื้อเยื่ออ่อน 3.89 ล้านครั้ง 7.ฟันผุ 3.88 ล้านครั้ง 8.ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ 3.31 ล้านครั้ง 9.อาหารไม่ย่อย 3.05 ล้านครั้ง และ 10.เหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ 2.32 ล้านครั้ง นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า สำหรับบริการผู้ป่วยใน มีจำนวนการรับบริการทั้งสิ้นกว่า 6.9 ล้านครั้ง หรือเฉลี่ย 0.15 ครั้งต่อคนต่อปี โดยโรคที่พบมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อ จำนวน 256,407 ครั้ง 2.ปอดบวมไม่ระบุเชื้อต้นเหตุ 205,739 ครั้ง 3.ต้อกระจกในวัยชรา 200,487 ครั้ง 4.การคลอดทารกเกิดมีชีวิต 174,579 ครั้ง 5.เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน 140,239 ครั้ง 6.ปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบอื่น 136,188 ครั้ง 7.ไตวายเรื้อรัง 134,076 ครั้ง 8.ธาลัสซีเมีย 126,441 ครั้ง 9.หัวใจล้มเหลว 126,312 ครั้ง และ 10.เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 123,588 ครั้ง
นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนภายใต้ระบบบัตรทอง ซึ่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ที่มุ่งให้ประชาชนทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม โดยไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่าย ทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้ยังถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญทางสาธารณสุข ที่ช่วยให้ภาครัฐและหน่วยงานด้านสุขภาพสามารถนำไปใช้วางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รวมถึงกำหนดมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างตรงจุด เพื่อลดภาวะเจ็บป่วยจากโรคที่สามารถป้องกันได้ และลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มโรคเรื้อรังสำคัญ เช่น โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ซึ่งยังคงเป็นปัญหาสุขภาพหลักของคนไทยในปัจจุบัน
“สปสช.จะนำข้อมูลจากรายงานดังกล่าวมาใช้ในการกำหนดนโยบายและพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในระดับปฐมภูมิ ซึ่งเป็นด่านหน้าสำคัญในการดูแลประชาชน เพื่อให้การส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดความแออัดในโรงพยาบาล และทำให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพอย่างทั่วถึง” เลขาธิการ สปสช. กล่าว