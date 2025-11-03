ฝนถล่มหนักตลอดคืน กทม.อัพเดต เหลือน้ำท่วม 2 เขต จนท.เร่งแก้ไข แนะปชช.เผื่อเวลารถติด
เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน กรุงเทพมหานคร อัพเดตสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนน หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทั่วพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองหลายแห่งเพิ่มสูงขึ้น
รายงานระบุว่า เมื่อเวลา 01.00 น. กลุ่มฝนได้ปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด โดยมีปริมาณฝนสูงสุดที่เขตหลักสี่ 117.0 มิลลิเมตร ก่อนที่ในช่วงเวลา 05.00 น. จะไม่พบกลุ่มฝนตกเพิ่มเติม อุณหภูมิที่วัดได้ ณ สำนักการระบายน้ำอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 95 เปอร์เซ็นต์
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่รวม 3 จุด ได้แก่
- ถนนวิภาวดีรังสิต ช่วงแยกถนนกำแพงเพชร 6 เขตดอนเมือง
- ถนนอากาศอุทิศ ช่วงซอยช่างอากาศอุทิศ 15 เขตดอนเมือง
- ถนนอ่อนนุช ช่วงซอยอ่อนนุช 59 เขตประเวศ
