เตือนงดใช้อุโมงค์เลียบทางรถไฟ บางซื่อ ผอ.เขตรุดเกาะสถานการณ์ท่วม

เขตบางซื่อ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง “อุโมงค์ถนนเลียบทางรถไฟ” แจ้งเตือนประชาชนงดใช้อุโมงค์สัญจรชั่วคราว
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 พฤศจิกายน นายธวัชชัย จันทร์เส ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์ระดับน้ำท่วมขังบริเวณ “อุโมงค์ทางลอด ถนนเลียบทางรถไฟ” เหตุจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ส่งผลให้มีน้ำที่รอการระบายท่วมขังภายในอุโมงค์
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ปิดการใช้งานทางสัญจรลงอุโมงค์ชั่วคราว โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราว
ผู้สื่อข่าวรายงายว่า กรุงเทพมหานคร เปิดเผยข้อมูล ปริมาณฝนรวมสูงสุด ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (ข้อมูลเมื่อเวลา 07.00น.) พื้นที่กทม.ฝนตกหนักถึงหนักมากที่จุดวัดศูนย์ราชการ-ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 131.5 มม.จุดวัดสำนักงานเขตบางนา 116.5 มม. จุดวัดสำนักงานเขตพระโขนง 115.5 มม. จุดวัดสถานีสูบน้ำพระโขนง เขตคลองเตย 105.5 มม. จุดวัดสถานีสูบน้ำรัชดา-วิภาวดี เขตจตุจักร 96.0 มม. จุดวัดสำนักงานเขตวังทองหลาง 89.0 มม.