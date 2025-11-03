ชีวิตคุณภาพ

กรมควบคุมโรคเฝ้าระวัง ‘โปลิโอ cVDPV1’ จาก สปป.ลาว พร้อมวางมาตรการป้องกันเข้ม

กรมควบคุมโรคเฝ้าระวัง ‘โปลิโอ cVDPV1’ จาก สปป.ลาว พร้อมวางมาตรการป้องกันเข้ม

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2568) นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการระบาดเชื้อไวรัสโปลิโอ ที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ว่า เริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ที่มีการตรวจพบเชื้อ VDPV1 ในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการแขนขาอ่อนแรง และต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2568 จากการสอบสวนโรคเพิ่มเติม พบเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์นี้ ในอุจจาระของเด็ก จำนวน 2 ราย จาก 28 ราย ที่ไม่ได้แสดงอาการป่วยแต่อย่างใด ในแขวงดังกล่าวของ สปป.ลาว ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเชื้อ VDPV 1 ที่ตรวจพบในผู้ป่วยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเข้ามาประเทศไทยได้ โดยเฉพาะพื้นที่ติดชายแดนที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำ

นพ.มณเฑียร กล่าวว่า โปลิโอเป็นเชื้อร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดการอักเสบของไขสันหลัง เป็นสาเหตุให้มีอาการอัมพาตของกล้ามเนื้อ โดยผู้ป่วยจะมีอาการแขนขาอ่อนแรง อาจถึงขั้นพิการตลอดชีวิตหรือเสียชีวิต เชื้อติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางการรับประทานอาหารหรือน้ำ ที่มีการปนเปื้อนเชื้อ ปัจจุบันโรคโปลิโอยังไม่มียารักษาให้หายขาด แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

“โดยตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ สธ. กำหนดให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดฉีด (IPV) จำนวน 2 ครั้ง ในเด็กอายุ 2 เดือน 4 เดือน และต่อด้วยวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน 3 ครั้ง ในเด็กอายุ 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี ทั้งนี้ มีวัคซีนทางเลือกที่เป็นวัคซีนรวม ซึ่งสามารถขอคำแนะนำจากกุมารแพทย์ได้” นพ.มณเฑียร กล่าวและว่า การให้วัคซีนตามโปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามปกติ (routine immunization) และการให้วัคซีนเสริมในพื้นที่เสี่ยง (supplementary immunization) มีเป้าหมายเพื่อให้ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกพื้นที่

Advertisement

ด้าน นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าวเข้ามาประเทศไทย กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเร่งรัดและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรค ทั้ง มาตรการการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ มาตราการคัดกรองผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ พรมแดนไทย – สปป.ลาว และมาตรการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยเน้นย้ำ ผู้ปกครองให้พาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนตามกำหนดให้ครบถ้วน และรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเสริม ในเด็กไทยอายุ 1 – 5 ปี และเด็กต่างชาติอายุน้อยกว่า 15 ปี ในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยง ได้แก่ มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และ นครพนม

Advertisement

“สำหรับผู้ที่จะเดินทางไป สปป.ลาว แนะนำให้ตรวจสอบข่าวการระบาด และอาจรับวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเดินทาง โดยเฉพาะในผู้ที่ไม่ทราบประวัติวัคซีน หรือได้รับวัคซีนโปลิโอไม่ครบตามเกณฑ์ ขอย้ำว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีการพบผู้ป่วยโปลิโอในประเทศ และยังดำเนินการเร่งรัดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ รักษาสุขอนามัยล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหารรับประทานอาหารปรุงสุก และน้ำสะอาด หากพบผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422” นพ.ดิเรก กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง