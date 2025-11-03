กรมควบคุมโรคเฝ้าระวัง ‘โปลิโอ cVDPV1’ จาก สปป.ลาว พร้อมวางมาตรการป้องกันเข้ม
วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2568) นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการระบาดเชื้อไวรัสโปลิโอ ที่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ว่า เริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ที่มีการตรวจพบเชื้อ VDPV1 ในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการแขนขาอ่อนแรง และต่อมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2568 จากการสอบสวนโรคเพิ่มเติม พบเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์นี้ ในอุจจาระของเด็ก จำนวน 2 ราย จาก 28 ราย ที่ไม่ได้แสดงอาการป่วยแต่อย่างใด ในแขวงดังกล่าวของ สปป.ลาว ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเชื้อ VDPV 1 ที่ตรวจพบในผู้ป่วยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเข้ามาประเทศไทยได้ โดยเฉพาะพื้นที่ติดชายแดนที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำ
นพ.มณเฑียร กล่าวว่า โปลิโอเป็นเชื้อร้ายแรงที่อาจก่อให้เกิดการอักเสบของไขสันหลัง เป็นสาเหตุให้มีอาการอัมพาตของกล้ามเนื้อ โดยผู้ป่วยจะมีอาการแขนขาอ่อนแรง อาจถึงขั้นพิการตลอดชีวิตหรือเสียชีวิต เชื้อติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางการรับประทานอาหารหรือน้ำ ที่มีการปนเปื้อนเชื้อ ปัจจุบันโรคโปลิโอยังไม่มียารักษาให้หายขาด แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
“โดยตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ สธ. กำหนดให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดฉีด (IPV) จำนวน 2 ครั้ง ในเด็กอายุ 2 เดือน 4 เดือน และต่อด้วยวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน 3 ครั้ง ในเด็กอายุ 6 เดือน 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี ทั้งนี้ มีวัคซีนทางเลือกที่เป็นวัคซีนรวม ซึ่งสามารถขอคำแนะนำจากกุมารแพทย์ได้” นพ.มณเฑียร กล่าวและว่า การให้วัคซีนตามโปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามปกติ (routine immunization) และการให้วัคซีนเสริมในพื้นที่เสี่ยง (supplementary immunization) มีเป้าหมายเพื่อให้ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกพื้นที่
ด้าน นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าวเข้ามาประเทศไทย กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเร่งรัดและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรค ทั้ง มาตรการการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ มาตราการคัดกรองผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ พรมแดนไทย – สปป.ลาว และมาตรการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยเน้นย้ำ ผู้ปกครองให้พาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนตามกำหนดให้ครบถ้วน และรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเสริม ในเด็กไทยอายุ 1 – 5 ปี และเด็กต่างชาติอายุน้อยกว่า 15 ปี ในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยง ได้แก่ มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และ นครพนม
“สำหรับผู้ที่จะเดินทางไป สปป.ลาว แนะนำให้ตรวจสอบข่าวการระบาด และอาจรับวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเดินทาง โดยเฉพาะในผู้ที่ไม่ทราบประวัติวัคซีน หรือได้รับวัคซีนโปลิโอไม่ครบตามเกณฑ์ ขอย้ำว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีการพบผู้ป่วยโปลิโอในประเทศ และยังดำเนินการเร่งรัดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ รักษาสุขอนามัยล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหารรับประทานอาหารปรุงสุก และน้ำสะอาด หากพบผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422” นพ.ดิเรก กล่าว