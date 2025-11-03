อดีตรองผู้ว่าฯกทม. ซัดกว่าเดือน ยังไร้คำตอบสาเหตุถนนสามเสนยุบตัว หวั่นเกิดซ้ำรอยพื้นที่อื่น ถามรฟม. รอยต่อสถานีกับอุโมงค์ได้Jet Grouting หรือไม่
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายกสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรณีถนนสามเสนยุบตัว ความว่า เดือนกว่าแล้ว! “ถนนยุบ” กลางกรุง “ยังไร้คำตอบ”
เช้าวันพุธที่ 24 กันยายน 2568 คนกรุงเทพฯ ต่างตกใจกับเหตุการณ์ “ถนนยุบ” หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ย่านดุสิต ใจกลางเมืองหลวง ภาพจากวันนั้นแสดงให้เห็นหลุมลึกขนาดใหญ่ รถไม่สามารถผ่านได้ เจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนและเร่งซ่อมแซมตลอดทั้งวัน
แต่ถึงวันนี้ (3 พฤศจิกายน 2568)… ผ่านมาแล้วกว่าหนึ่งเดือน ยังไม่มีการแถลงข่าวหรือรายงานผลสอบสวนอย่างเป็นทางการว่า “ถนนยุบเพราะอะไรแน่?”
อย่างไรก็ตาม เพียงหนึ่งวันหลังเกิดเหตุการณ์คือในวันที่ 25 กันยายน 2568 ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนี้ ได้ออกมาชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ถนนยุบว่า “อาจเกิดจากสภาพของดินบริเวณนี้ร่วมกับน้ำที่อยู่ใต้ดิน ทำให้สภาพของดินมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นลักษณะพิเศษ”
การชี้แจงครั้งนั้น ไม่มีข้อมูลทางเทคนิคหรือหลักฐานเชิงวิศวกรรมมารองรับ ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินก่อนและหลังถนนยุบมาแสดง จึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าคำอธิบายลักษณะนี้อาจทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าถนนยุบเป็น “เหตุสุดวิสัย” ที่ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้
ในฐานะประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และด้วยความหวังดีต่อ รฟม. ผมขอทวงถามผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ พร้อมตั้งคำถามสำคัญ 3 ข้อ
1.ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างอุโมงค์กับสถานีวชิรพยาบาลมีการทำ Jet Grouting หรือไม่?
โดยปกติที่จุดเชื่อมต่อระหว่างอุโมงค์กับสถานีจะต้องมีการ Sealing อย่างดีด้วยการทำ Jet Grouting (เทคนิคการปรับปรุงดินโดยการฉีดปูนซีเมนต์ผสมน้ำลงไปในดินด้วยแรงดันสูงมาก เพื่อทำให้ดินบริเวณจุดเชื่อมต่อมีความแข็งแรง สามารถกันน้ำได้ เป็นการอุดรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับสถานี) หากไม่มีการทำ Jet Grouting ที่จุดดังกล่าว จะทำให้ดินและน้ำทะลักผ่านเข้าสู่สถานีได้ เป็นผลให้พื้นที่ใต้ดินใกล้จุดเชื่อมต่อเป็นโพรง จนทำให้ถนนทรุดเป็นหลุมยักษ์
2.พื้นที่ข้างเคียงปลอดภัยจริงหรือ?
นอกจาก สน.สามเสนแล้ว พื้นที่ใกล้เคียงมีการตรวจสอบโครงสร้างแล้วหรือยัง? จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เกิดหลุมยุบซ้ำในจุดอื่นเหมือนจุดนี้อีก ที่น่าเป็นห่วงก็คือถ้ามีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินบางช่วงลอดใต้อาคาร หากเกิด “ถนนยุบ” ขึ้นมา อาคารอาจทรุดตามลงมาได้ ผลกระทบอาจร้ายแรงถึงชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยและผู้ประกอบการในอาคารได้
3.แล้วสถานีอื่นๆ จะปลอดภัยหรือไม่?
หากสถานีวชิรพยาบาลเป็นเพียงหนึ่งในหลายสถานีที่อาจไม่มีการทำ Jet Grouting จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างอุโมงค์กับสถานีอื่น จะไม่เกิดเหตุการณ์ “ถนนยุบ” ขึ้นอีกในอนาคต
ทั้งหมดนี้ ด้วยความหวังดีต่อ รฟม. และด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนใกล้พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินทุกคน
ขอฝากทิ้งท้าย “หลุมกลางกรุงอาจปิดได้ในไม่นาน แต่หลุมคำถามในใจประชาชน… ต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหน ก็ยังปิดไม่ลง”
หมายเหตุ: ข้อสงสัยดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นข้อกังขาที่ผมและประชาชนทุกคนชอบที่จะต้องขอคำชี้แจงให้สิ้นสงสัยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ด้วยเจตนาที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่ โดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ ทั้งสิ้นเท่านั้นเอง