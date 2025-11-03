สุชาติ จับมือ เอกชน-ท้องถิ่น เตรียมสู้ฝุ่น ลดภาษี 120%

รมต.สุชาติจับมือเอกชนและท้องถิ่น เตรียมสู้ฝุ่น ลดภาษี 120%
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้มอบหมายให้ นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการดำเนินการจัดการป่าและการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2568 ณ ห้องประชุม 201 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัทเอ็นแม็กซ์ โซล่าร์ 2 (พันท้าย) เข้าร่วมโครงการโดยสนับสนุนท้องที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี อบต.ตะนาวศรี จ.ราชบุรี และ อบต.วังกระแจะ จ.กาญจนบุรี และ บริษัท เอ็นแม็กซ์ โซล่าร์ 3 (โคกขาม) สนับสนุนท้องที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต.บ้องตี้ อบต.ศรีมงคล และ อบต.ลุ่มสุ่ม จ.กาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง โดยสิ่งที่ภาคเอกชนสนับสนุน ประกอบด้วย รถดับเพลิงอเนกประสงค์ เครื่องเป่าลม ถังฉีดน้ำดับไฟป่า ชุดดับเพลิง และโดรน รวมมูลค่ากว่า 10.425 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะร่วมกับบริษัทเอกชนในการส่งมอบอุปกรณ์ให้องค์กรท้องถิ่นก่อนฤดูกาลไฟป่าประจำปีนี้
นายนิพนธ์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นโอกาสให้ภาคเอกชนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการของ BOI ด้วย
องค์กรเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และต้องการขอรับสิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษี 120% สามารถติดต่อได้ที่ นายกิตติศักดิ์ ยอดคำ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ โทร. 02-561-4292-3 ต่อ 5093 และ นายเอนกพงศ์ สีเขียว นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ โทร. 02-561-4292-3 ต่อ 5654