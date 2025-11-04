อย. ยันไทยไม่เจอ ‘พาสต้าปนเปื้อนลิสทิเรีย’ หลังสหรัฐฯ ประกาศเรียกคืน 2 แบรนด์ เหตุทำคนกินดับ 6 ราย

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) รายงานการระบาดของเชื้อแบคทีเรีย ลิสทิเรียโมโน-ไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes) ในอาหารพาสต้าพร้อมทาน ส่งผลให้มีผู้ป่วย 27 ราย และเสียชีวิตถึง 6 ราย ในสหรัฐฯ นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้วและขอยืนยันว่า ไม่มีผลิตภัณฑ์พาสต้าที่ถูกเรียกคืนทั้ง 2 รายการ (Marketside Grilled Chicken Alfredo with Fettuccine และ Home Chef Heat & Eat Chicken Fettuccine Alfredo) นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
ภญ.สุภัทรา กล่าวว่า เชื้อแบคทีเรีย ลิสทิเรียโมโนไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes) ที่ก่อให้เกิดโรคลิสเทอโรซิส (Listeriosis) นี้ สามารถพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมและทนทานต่อสภาวะต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมได้ดี ตั้งแต่ระดับอุณหภูมิในร่างกายถึงอุณหภูมิในตู้เย็น เนื่องจากเชื้อลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส สามารถพบได้ทั่วไป จึงสามารถปนเปื้อนลงไปในอาหารได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เชื้อดังกล่าวสามารถถูกทำลายได้โดยอุณหภูมิที่ใช้ในการปรุงอาหาร ผู้บริโภคที่รับประทานอาหารปนเปื้อนเชื้อลิสทิเรียโมโนไซโตจิเนส อาจมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ท้องเสีย อาเจียน ไปจนถึงอาการรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะในสตรีมีครรภ์ ทารกแรกเกิด ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ดังนั้น สุขลักษณะและอุณหภูมิในการประกอบอาหาร การบรรจุ การจัดเก็บรักษา และการขนส่ง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
“ขอแนะนำให้ผู้บริโภคที่ซื้ออาหารสำเร็จรูปมารับประทานเมื่อถึงบ้านรีบควรเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นตลอดเวลา อุ่นอาหารให้ร้อนอย่างทั่วถึงก่อนรับประทาน และหลีกเลี่ยงอาหารดิบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ” ภญ.สุภัทรา กล่าว