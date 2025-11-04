ตรีนุช เล็งนำเข้าแรงงานศรีลังกา แก้ขาดแคลน หลังเขมร กลับประเทศ จากเหตุปะทะชายแดน

ตรีนุช เล็งนำเข้าแรงงานศรีลังกา แก้ขาดแคลน หลังเขมรกลับประเทศจากเหตุปะทะชายแดน
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงาน ได้เปิดให้แรงงานมาลงทะเบียน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดหายไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนที่ผ่านมา โดยล่าสุดกระทรวงมหาดไทย กำลังพิจารณาในเรื่องของความเปราะบางระหว่างประเทศของบางกลุ่มอยู่ คิดว่าเร็วๆนี้น่าจะเรียบร้อย
ทั้งนี้ในหลักการได้มีการพูดคุยกันแล้วทั้งในเรื่องของการต่ออายุ สำหรับแรงงานที่อยู่ในเมืองไทย ที่อาจจะบัตรหมดอายุ ก็กำลังดำเนินการอยู่
ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้เล็งแรงงานจากประเทศไหนเพื่อที่จะมาทดแทนแรงงานกัมพูชา นางสาวตรีนุชกล่าวว่า ขณะนี้ที่กำลังดูไว้ก็คือแรงงานจากประเทศศรีลังกา นอกจากนี้ก็กำลังพิจารณาอีกหลายที่ ซึ่งก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด