อย.เปิดระบบออโต้ต่อ ‘ใบอนุญาตอาหาร’ ผู้ประกอบการยื่นได้ทุกที่-เวลา
วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2568) ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดช่องทางการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร และใบอนุญาตนำเข้าอาหารโดยการยื่นขอต่ออายุ และชำระค่าธรรมเนียมรายละเอียดถูกต้องอนุญาตแบบอัตโนมัติ (Auto) ผ่านระบบ e-Submission โดยได้เปิดระบบอัตโนมัตินี้ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก โดยในระยะแรก ผู้ประกอบการที่มีสถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหารในกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าใช้ระบบต่ออายุอัตโนมัติและพิมพ์ใบอนุญาตผ่านระบบ e-Submission ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ประกอบการที่มีสถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหารในต่างจังหวัด สามารถเริ่มใช้ระบบต่ออายุอัตโนมัติและพิมพ์ใบอนุญาตผ่านระบบ e-Submission ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569
รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ระบบนี้จะอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ผู้ประกอบการสามารถยื่นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งนี้ สามารถยื่นต่ออายุและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีที่หมดอายุเป็นต้นไป และยื่นได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่หมดอายุ ส่วยการชำระเงินสะดวกสบายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile banking (Thai QR Payment / Prompt Pay) และ Internet banking ผู้ผลิต หรือนำเข้าอาหาร สามารถพิมพ์ใบอนุญาตผ่านระบบ e-Submission ได้ โดยเงื่อนไขการต่ออายุแบบอัตโนมัติจะใช้ได้ ในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินกิจการ รายการในใบอนุญาต และมีหลักฐานผ่านการตรวจประเมิน GMP ที่ยังไม่หมดอายุครอบคลุมประเภทอาหารที่ได้รับอนุญาต กรณีใช้ผลตรวจประเมินจากหน่วยตรวจที่ อย. รับรอง (เฉพาะกรณีใบอนุญาตผลิตอาหาร) จะต้องยื่นคำขอตรวจสอบใบรับรองก่อน
ภก.เลิศชาย กล่าวว่า อย.จะไม่หยุดพัฒนาเพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานอาหารไทยในเวทีโลก อันเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผลักดันไทยให้ก้าวสู่การเป็นครัวโลกอย่างยั่งยืน