ด่วน! ลุย 3 จังหวัด บุกจับ อดีตเจ้าคณะจ.พิจิตร-อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท กิ๊กเก่า สีกากอล์ฟ

ด่วน! ค้น 3 จุด บุกจับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร-อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท กิ๊กเก่า สีกากอล์ฟ พบทุจริตยักยอกเงินวัดอื้อ
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปาตแก้ว รอง ผบช.ก. นำทีมตำรวจ เปิดปฏิบัติการ “กอล์ฟทีม EP.1” บุกค้นเป้าหมาย 3 จุด ใน จ.สุราษฎร์ธานี จ.พิจิตร และ จ.สมุทรสงคราม เพื่อจับกุมอดีตพระชั้นผู้ใหญ่ และคนใกล้ชิด ที่เคยพัวพันสัมพันธ์ฉาวสีกากอล์ฟ หลังพบกระทำผิดทุจริตยักยอกเงินวัดมาใช้ดูแลสีกา
เป้าหมายจุดแรกที่เข้าตรวจค้นเป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นบ้านพักของนายทิวากร หรือ อดีตพระมหาทิวากร เจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท อายุ 59 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานแต่กลับเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยการทุจริต , เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” ทันทีที่ไปถึงพบ นายทิวากร กำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านพัก เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าทำการจับกุมทันที
ส่วนเป้าหมายต่อมา เป็นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ทราบว่า เป็นบ้านพักของนายสันติชัย อายุ 38 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ , สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” และลูกศิษย์คนสนิทของอดีตพระมหาทิวากร เจ้าหน้าที่ไปถึง พบตัวนายสันติชัย ยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านพัก เจ้าหน้าที่จึงนำหมายจับแสดงตัวเข้าจับกุมได้โดยละม่อม
ขณะที่เป้าหมายสำคัญที่ จ.พิจิตร เป็นบ้านพักของพี่สาวของนายวิรัติ หรือ อดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร อายุ 60 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ ,เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ”
เนื่องจากทราบว่า หลังนายวิรัติ สึกออกมาแล้วก็ได้มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านของพี่สาว พบนายวิรัติ กำลังนอนพักผ่อนอยู่ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่จึงนำหมายจับเข้าทำการจับกุมตัวได้ พร้อมเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักเพื่อค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการตรวจสอบพบพระชั้นผู้ใหญ่จำนวนหลายรูปมีพฤติกรรมเสพเมถุน พัวพันสัมพันธ์ฉาวกับสีกากอล์ฟ หรือ น.ส.วิลาวัลย์ อายุ 35 ปี จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม ต่อมาบรรดากลุ่มพระพระชั้นผู้ใหญ่ดังกล่าวทั้งหมดทนแรงกดดันจากสังคมไม่ไหว ตัดสินใจลาสิกขาไปนับสิบรูป
แต่อย่างไรก็ตาม แม้บรรดาพระที่มีส่วนพัวพันกับสีกากอล์ฟทั้งหมด จะยอมลาสิกขาเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดทางวินัยสงฆ์แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบในส่วนของความผิดคดีอาญาด้วยว่า ขณะดำรงตำแหน่งนั้นมีการกระทำผิดอย่างอื่นร่วมด้วยหรือไม่ หลังพบว่าพระชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้หลายรายมีการโอนเงินให้กับสีกากอล์ฟ จำนวนหลายล้านบาท จึงเชื่อว่าเงินส่วนใหญ่ที่นำมาโอนให้กับสีกากอล์ฟ ก็น่าจะเป็นเงินของวัด
สำหรับพระรายแรกที่มีการตรวจพบความผิด คือ มหาทิวากร อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท อ.เมือง สมุทรสาคร หลังพบว่าช่วงที่ มหาทิวากร ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนั้น มักมีพฤติกรรมตั้งตัวเป็นคนบริหารจัดการเงินต่างๆของวัดแบบเบ็ดเสร็จเพียงผู้เดียว
รวมถึงมีพฤติกรรมยักยอกเงินของวัดไปใช้ส่วนตัว สอดคล้องกับข้อมูลเส้นทางการเงินที่มีการตรวจสอบพบว่าในช่วงปี 2565-2568 มหาทิวากร เคยโอนเงินไปให้กับสีกากอล์ฟ เป็นเงินรวมกว่า 1,176,740 บาท
นอกจากนี้ ยังพบว่า ช่วงปี 2566-2568 ได้มีบริษัทเอกชน จำนวน 3 แห่ง ติดต่อขอเช่าสถานที่ของวัดบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนใช้ทำเป็นที่จอดเรือกับทางมหาทิวากร โดยตกลงกันทางวาจาเรียกเก็บค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.66 – 13 มิ.ย.68 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 870,000 บาท
มีนายสันติชัย หรือ อุ้ย ลูกศิษย์คนสนิท เป็นผู้ประสานงานคอยจัดเก็บเงินค่าเช่า ก่อนจะโอนต่อมายังบัญชีธนาคารส่วนตัวของมหาทิวากร แต่ปรากฎว่า ภายหลังได้เงินค่าเช่าที่จอดเรือมาแล้ว มหาทิวากรไม่ได้นำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีวัด แต่กลับนำไปใช้ส่วนตัว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับ มหาทิวากร และ นายสันติชัย จนนำมาสู่การจับกุมตัวในวันนี้
ขณะที่การจับกุมตัว นายวิรัติ หรืออดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ที่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับสีกากอล์ฟนั้น เนื่องจากมีการตรวจสอบพบว่าในช่วงที่ นายวิรัติ ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เคยมีผู้มอบเงินบริจาคให้กับ มจร.พิจิตร เป็นเงิน 3 ล้านบาท ผ่านบัญชีธนาคารของ นายวิรัติ เนื่องจากตอนนั้น นายวิรัติ หรือ อดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธี มีตำแหน่งเป็นผอ. ดูแล มจร.ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา มจร.
แต่ปรากฎว่าหลังได้รับเงินมาแล้ว นายวิรัติ กลับไม่มีการนำเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของมจร.พิจิตร แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับจนนำมาสู่การจับกุมตัวดังกล่าวสำหรับผู้ต้องหาทั้ง 3 รายที่ถูกจับกุมขณะนี้อยู่ระหว่างคุมตัวมาสอบปากคำยังกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(บก.ปปป.) ซึ่งจะมีการแถลงข่าวชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันนี้