ไวยาวัจกรวัดพระบาทน้ำพุ สงสารหลวงพ่ออลงกต จี้ หมอบี ชี้แจงด่วน รอที่ประชุมวัดเคาะดำเนินคดีหรือไม่?
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่ วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี นายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจกรวัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน กรณีของบัญชีเงินวัด และ การประชุมร่วมกับคณะกรรมการวัดในช่วงบ่ายของวันนี้
นายสมพร กล่าวว่า โดยบัญชีหลักที่วัดใช้สำหรับรับบริจาคมีทั้งหมด 8 บัญชี ซึ่งทุกบัญชีจะต้องมีชื่อของวัดพระบาทน้ำพุกำกับอยู่ด้วย ล่าสุด จากที่มหาเถรสมาคม มีมติ ระบุว่า ต่อไป ทุกวัดจะต้องปรับปรุงบัญชี จะต้องมีเพียงแค่ชื่อวัดเท่านั้น ห้ามมีชื่อ โดย … เด็ดขาด
โดยจุดเริ่มต้น ที่ หมอบี เข้ามาเท่าที่ตนทราบนั้นเมื่อปี 2561 โดยเข้ามากราบ หลวงพ่ออลงกต เพื่อขอเป็นลูกศิษย์ แล้วอยากจะมาเป็นจิตอาสาของวัด ส่วนมีความเกี่ยวข้องเรื่องเงินบริจาคมากน้อยแค่ไหนนั้น ตนไม่ทราบ เพราะว่าส่วนใหญ่หมอบีจะมีการพูดคุยกับหลวงพ่อโดยตรง ซึ่งส่วนตัวแล้วตนพึ่งมาดำรงตำแหน่งไวยาวัจกรของที่วัดเพียงแค่ 2 ปีเท่านั้น และที่ผ่านมา ก็ไม่เคยได้พูดคุยกับหมอบีเป็นการส่วนตัว เพราะว่าทุกครั้งที่มาหมอบีจะเข้าไปพบกับหลวงพ่อเลย ย้ำว่าหมอบีไม่ได้มีหน้าที่อะไรภายในวัดเลย ส่วนเรื่องโครงการต่างๆที่หมอบีทำ ตนก็ไม่ทราบ ส่วนรายละเอียดโครงการต่างๆที่หมอบีทำเป็นจิตอาสานั้นตนก็ไม่ทราบ จะทราบผ่านสื่อเท่านั้น
ทั้งนี้ ส่วนกรณีที่สังคมสงสัยว่าทำไมวัดถึงยังไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับหมอบี นั้น ประเด็นนี้ต้องรอมติการประชุมของคณะกรรมการในวันนี้ ว่าจะมีการดำเนินการในทิศทางไหน เนื่องจากการประชุมในวันนี้ก็มีทั้ง ทนายความ เจ้าคณะปกครอง คณะกรรมการมูลนิธิทุกมูลนิธิ และคณะกรรมการวัดเข้าร่วมการประชุมด้วย คาดว่า น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในหลายประเด็น
“ตั้งแต่เกิดเรื่อง ก็ยอมรับว่ารู้สึกสงสารหลวงพ่อมาก เพราะว่าท่านก็มีงานทำเยอะแล้ว ต้องมาเครียดเรื่องนี้อีก จึงอยากให้หมอบีรีบออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็ว เพราะหากปล่อยไว้ให้นานกว่านี้ กลัวว่าสังคมจะเข้าใจผิด อาจจะทำให้หลวงพ่อเหนื่อยมากกว่าเดิม และอาจจะทำให้วัดเสื่อมเสียชื่อเสียงได้”