ศิษยานุศิษย์แน่นวัดพระบาทน้ำพุ ให้กำลังใจ ‘หลวงพ่ออลงกต’ เผยยกปัญหาเป็นบทเรียน

สาธุชนยังแห่ให้กำลังใจหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ คับคั่ง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายใน วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี พบว่ามีความคึกคัก โดยเฉพาะลานจอดรถที่เต็มไปด้วยรถของผู้มีจิตศรัทธาและเคารพนับถือ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต่างร่วมกันมาให้กำลังใจจากกรณีมีประเด็นพัวพันกับ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ที่ถูกกล่าวหายักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุ
ที่ห้องประชุมของวัดมีการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โดยชมรมเสียงระรื่นหมื่นปี ซึ่งจะเป็นผู้สูงอายุ และมีผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น วิไล พนม นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง นายกสมาคมเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย มาให้กำลังใจกับหลวงพ่ออลงกตด้วยเช่นกัน
นายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจรกรของวัด เปิดเผยกรณีที่ดิน 2,000 ไร่ ที่มีข่าวมีว่ามีผู้ครอบครองอยู่ โดยไม่ใช่ของวัดว่า เรื่องที่ดิน 2,000 ไร่ไม่มีปัญหา เพราะผู้ครอบครองทำพินัยกรรมไว้แล้ว ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของวัด ได้ร่วมโครงการกับพ่อมาแต่แรก
ในส่วนของ น.ส.วรสุดา ช่วยงานหลวงพ่อ เลี้ยงเด็กมาจนโต และตอนนี้ก็ยังดูแลอยู่ หลังจากเกิดเรื่องขึ้นมาก็มีการพูดคุยกันอยู่อย่างปกติ ที่สำคัญคือพวกเราทุกคนยังห่วงความรู้สึกของหลวงพ่อ และกระแสสังคมที่เขายังไม่เข้าใจ
กรณีปัญหาไวยาวัจกรคนเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วนั้น มีการครอบครองที่ดิน แต่ลูกหลานเขาจะไม่ให้นั้น รื่องดังกล่าวก็ไม่มีปัญหา เป็นไปตามข้อกฎหมาย และที่ดินก็ไม่ได้มีมาก ส่วนหนึ่งมีการมอบให้กับราชการไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียนประชานุเคราะห์ 33 และเป็นที่ตั้งของชุมชนวิชาชีพของครอบครัวผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ในนั้น ส่วนหลวงพ่อเองก็ได้เขียนหนังสือแนบไว้ ให้ทำตามวัตถุประสงที่ท่านต้องการ
ส่วนผู้ครอบครองคนอื่นๆ มีอีกไหมตนไม่ทราบ ส่วนบัญชีของหมอบีที่มีปัญหานั้น ตอนนี้เพียงแต่ทราบข่าวว่าโอนเข้าไม่ได้แล้ว แต่ตนยังไม่ได้เช็ก ในส่วนของการพูดคุยกันนั้น หลวงพ่อเองก็มีมติให้พูดคุยกันอยู่ แต่เมื่อไหร่นั้นขอแจ้งให้ทราบภายหลัง
อยากให้ทุกท่านมองมาที่วัดตามความเป็นจริง มีคำถามมาเยอะเลยว่าเข้ามาในวัดแล้วไม่เห็นผู้ป่วย อันที่จริงแล้ววัดมีผู้ป่วยอยู่ 140 คนและอยู่ที่ตึก สามารถเข้าไปดูได้ เพราะพื้นที่ในวัดไม่ใช่เขตห้ามเข้า ทั้งนี้ ที่มีโพสต์ในเพจหรือไลฟ์ว่าวัดไม่รับผู้ป่วย แต่จะรับก็ต่อเมื่อมีรถมูลนิธินำเข้ามานั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด วัดพร้อมรับผู้ป่วยทันทีตามระเบียบของมูลนิธิที่กำหนดไว้
ขณะที่หลวงพ่ออลงกตเปิดใจกับญาติโยมว่า หลายวันมานี้หลวงพ่อมีความอิดโรย ตรากตรำทำงานหนักมาหลายวัน แต่ก็ต้องทำ ต้องสู้ สู้ด้วยใจ ใจสู้ หลายวันมานี้ฝึกตัวเองให้นิ่งให้สงบ บำเพ็ญขันติบารมีมากเลย คือมีความอดทนอดกลั้น บางสิ่งบางอย่างถ้าไม่เคยเกิด ชีวิตมันก็เป็นทุกข์ แต่ไม่ใช่ความทุกข์ของตัวเอง เป็นทุกข์เพราะความห่วงใย
หลวงพ่ออลงกตเผยว่า ความทุกข์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนและแบบฝึกหัด หลวงพ่อเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านความทุกข์ ปัญหา อุปสรรคมากมาย เคยผ่านร้อนผ่านหนาวกันมา ที่ต้องต่อสู้ ต้องฝ่าฟัน ซึ่งแต่ละคนก็มีพลังไม่เท่ากัน หลวงพ่อเองก็มีพลังใจและกำลังใจจากสาธุชน