สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร แด่ สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ข้อความ เรื่อง พระดำรัส เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 ความว่า
“ศุภมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบ อีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิตถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระราชอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประชาราษฎรมาเนิ่นนานกว่า 7 ทศวรรษ แม้เมื่อถึงเวลาที่พระชนมายุเจริญบรรลุเขตชรา พระวรกายพึงได้ผ่อนวางจากพระราชภาระลงบ้างตามสภาพที่เป็นไป หากแต่ผลแห่งพระราชกิจจานุกิจน้อยใหญ่ ซึ่งทรงพากเพียรประสิทธิ์ประสาทไว้เป็นอเนกปริยาย ยังอำนวยศุภผลเป็นหิตานุหิตประโยชน์มากมายเหลือคณานับ พสกนิกรทั่วหน้าจึงยังคงได้รับความผาสุกร่มเย็น ถึงแม้มิได้เฝ้าชมพระบารมีเป็นเนืองนิตย์เหมือนแต่ก่อน แต่พระธรรมบารมี ก็ยังคงขจรขจาย แผ่ขยายไปบำรุงเลี้ยงสรรพชีวิต ทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืชพรรณ ให้ดำรงมั่นโดยความเกษมสวัสดีอยู่บนแผ่นนี้ได้ตลอดมา ไม่มีวันเสื่อมทรุดชำรุดชราลงไป อานุภาพแห่งพระราชธรรมจริยา และพระราโชบายอันยิ่งใหญ่ในแม่แห่งชาติ ยังโอภาสโชติช่วง คอยฉายชี้ นำทางปวงลูกไทย ให้รู้วิถีทางประพฤติที่เหมาะสมสำหรับดำรงชีวิต สมด้วยธรรมภาษิต อันมีมาในมหาสุตโสมชาดก ความว่า “ราชรถที่วิจิตรดีทั้งหลายยังทรุดโทรมได้ อนึ่ง แม้สรีระก็ยังเข้าถึงความแก่ชรา ส่วนธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เข้าถึงความคร่ำคร่า” ด้วยประการฉะนี้
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยา โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงบริบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชวงศ์ ทรงยืนยงเป็นมิ่งขวัญแห่งราชอาณาจักรไทย ตราบจิรัฏฐิติกาล เทอญ.”