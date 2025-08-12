สุชาติ สั่งพศ. ตั้งกรรมการสอบ วัดพระบาทน้ำพุ ปมเงินบริจาค โวยพศจ.ช้าตลอด
เมื่อวันที่ 12 ส.ค. นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวัดพระบาทน้ำพุว่า ขณะนี้ได้มีคำสั่งให้สำนักสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบสำนักพุทธศาสนาประจำจังหวัดที่ตั้งของวัดพระบาทน้ำพุแล้ว ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น และก่อนหน้านี้ตนได้เคยมอบนโยบายให้ พศ.ทำงานเชิงรุก ไม่ใช่ตั้งรับเพียงอย่างเดียว
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ตนได้กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนา เข้าไปติดตามการทำงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ว่าปฎิบัติหน้าที่หย่อนยานหรือไม่ เพราะสังเกตว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะรู้ปัญหาหลังจากที่เกิดเหตุตลอด ทั้งกรณีที่เกิดขึ้นภายในวัดพระบาทน้ำพุ และกรณีอื่นๆด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีที่เกืดขึ้นในวัดพระบาทน้ำพุ เราจะดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงให้กระจ่างโดยเร็วที่สุด หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าเข้าข่ายกระทำความผิด จะดำเนินการตามระเบียบและกรอบอำนาจที่ทำได้ ตนในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ที่กำกับดูแล พศ.จะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการพระสงฆ์ให้เกิดความกระจ่าง เพื่อเรียกความศรัทธาคืนให้กับประชาชน