พศ.ตั้งเจ้าคณะตำบลเขาสามยอด ปธ.กก.สอบวัดพระบาทน้ำพุปมเงินบริจาค-ที่ดิน รู้ผล 15 ส.ค.

พศจ.ลพบุรี ตั้งเจ้าคณะตำบลเขาสามยอด ประธานกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงพระอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุกรณีเงินบริจาค-ซื้อที่ดิน รู้ผล 15 ส.ค.
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมค ที่จ.ลพบุรี นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี (ผอ.พศจ.ลพบุรี) ให้สัมภาษณ์ถึงวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ที่ตกเป็นข่าวเกรียวกราวอยู่ในขณะหนี้ ซึ่งนายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)เข้าไปติดตามการทำงานของพศจ.ลพบุรีว่าปฏิบัติหน้าที่หย่อนยานหรือไม่นั้น ว่า หน้าที่ของ ผอ.พศจ.ลพบุรี คอยชี้แนะและแนะนำให้คณะสงฆ์ ทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบของสงฆ์เท่านั้น บางเรื่องไปก้าวก่ายมากไม่ได้ เป็นเรื่องของสงฆ์ที่เขาจะต้องดำเนินการกันเอง
เรื่องของวัดพระบาทน้ำพุนั้น ตนไม่ทราบว่าเขาไปทำผิดอะไรกันมา ผิด เขาก็รับผิดชอบกันเอง แต่สำหรับเรื่องนี้ตนได้มอบหมายให้เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่ามีการกล่าวอ้างถึงพระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในการรับเงินบริจาคและไปซื้อที่ดินโดยให้อดีตไวยาวัจกรเป็นผู้รับมอบที่ดิน โดยมีพระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด เป็นประธานในการตรวจสอบ ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย พระครูนวกรรมาธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดน้ำจิ้น, พระมหาขจรศักดิ์ สติสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดดงสวอง, พระอธิการสงคราม จารุวณโณ เจ้าอาวาสวัดโนนหัวช้าง, พระอธิการทวี ฐานวีโร เจ้าอาวาสวัดหนองบัวขาว และมี พระครูสังฆรักษ์ ชัยนรินทร์ ขยนรินโท เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาสามยอด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้รายงานเบื้องต้นโดยด่วน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2568
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ภายในวัดพระบาทน้ำพุเงียบเหงา ไม่มีประชาชนเข้ามาบริจาคเหมือนแต่ก่อน โดยมีนักข่าวหลายสำนักมารอทำข่าวภายในวัดจำนวนมาก ส่วนทางด้านนาย บรรเจต เทพพำนัก เลขากองกิจกรรมพิเศษ ของวัดพระบาทน้ำพุ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงกระแสเรื่องเงินบริจาคว่า เรื่องนี้ตนไม่ทราบเลยว่าได้มีการตกลงกันเรื่องส่วนต่าง 70/30 กัน หรือเปล่า ส่วนเรื่องที่ดินที่ตกเป็นข่าวมีผู้ถือครองแทนวัดนั้น สามารถโอนคืนวัดได้ไม่ยาก เพียงแต่ตัดขัดบางประการ เท่านั้นและในเร็วๆ นี้ ทางเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จะออกมาแถลงเองถึงเรื่องที่ดินทั้งหมด