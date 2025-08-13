มส.หารือ ตร. ขอชะลอเก็บข้อมูลวัด มอบ ‘สำนักพุทธฯ’ ทำคู่มือปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) วาระปกติ ครั้งที่ 20/2568 โดยภายหลังการประชุม นายธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษามส. พร้อมด้วย นายชัชพล ไชยพร นักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แถลงผลการประชุมฯ
นายธงทอง กล่าวว่า มส.ได้มีการหารือกรณีที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนา ดำเนินการเก็บข้อมูลวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเจตนาที่ดีในการเก็บข้อมูลของวัดเพื่อจัดทำฐานข้อมูล แต่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้รับข้อมูลมาว่า ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางพื้นที่ ทำให้เกิดความกังวล เนื่องจากมีการลงพื้นที่โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า บางวัดพระกำลังฉันอยู่ ก็ให้พระหยุดฉันเพื่อมากรอกข้อมูล บางพื้นที่ก็ให้พระถือบัตรประชาชนถ่ายรูป ซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้น
ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 13 ส.ค. จึงมีมติปรับแนวทาง โดยในการปฏิบัติงานเน้นการขออนุเคราะห์ข้อมูล และต้องมีกิริยาที่เหมาะสม นอบน้อม เป็นการขอข้อมูลเพื่อบูรณาการร่วมกัน ซึ่งทางตำรวจจะไม่ยุ่งข้อมูลส่วนบุคคลของพระ และหากในข้อมูลของวัดมีข้อมูลส่วนบุคคลของพระรวมอยู่ด้วย รวมถึงเลขบัญชีธนาคารของวัด จะต้องมีการวางระบบป้องกันข้อมูลด้วย
นายธงทอง กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้มส.ได้มีมติให้ตั้งคณะทำงานของ พศ. ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลวัดทั้ง 77 จังหวัด โดยให้เร่งจัดทำคู่มือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในระหว่างนี้ให้พศ.ประสานงานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนา เพื่อให้ชะลอ หรือพักการเก็บข้อมูลวัดไว้ก่อนด้วย
ด้าน นายชัชพล กล่าวว่า มส.รับทราบพระคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อเป็นหลักการสำหรับพุทธบริษัทไทยทุกหมู่เหล่าในอันที่จะพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ และประกาศสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งมอบข้อมูลของวัด ตามที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาให้นำเข้าสู่ที่ประชุม มส.
ทั้งนี้ มส.ไม่ได้นิ่งนอนใจ และก่อนหน้านี้ก็ได้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนออกมาแล้ว ซึ่งจากข้อมูลที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) รายงานมาก็พบว่าการดำเนินการเก็บข้อมูลวัดส่วนใหญ่มีการดำเนินงานราบรื่น มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ไม่ราบรื่น พศ.จึงนำกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช และพระองค์ทรงให้เชิญพระคติธรรมดังกล่าวเข้าสู่มส. อย่างไรก็ตามมส.มีความเป็นห่วงในเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งยังมีข้อแนะนำด้วยว่า ในการดำเนินงานให้เจ้าคณะผู้ปกครอง ฝ่ายความมั่นคง พศจ. ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกัน