ศาสนา

แต่งตั้ง พระอำนาจ มหาปัญโญ รักษาการเจ้าอาวาส วัดบางคลาน มีผลทันที 16 ส.ค.

วันที่ 16 ส.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ พระครูพิสุทธิวรากร ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน หลังจากที่เมื่อวันที่ 31 ก.ค. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดินทางมาพบที่วัดหิรัญญาราม พร้อมด้วยรักษาการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และพระผู้ใหญ่อีก 3 รูป โดยใช้เวลาการพูดคุยนานเกือบ 2 ชั่วโมง

โดย พล.ต.ต.จรูญเกียรติ มาเจรจาว่า พระครูพิสุทธิวรากร ขาดคุณสมบัติในการบริหารวัด ก่อให้เกิดความแตกแยกและความไม่สงบ รวมถึงความไม่เหมาะสมอีกหลายประการ ทำให้พระครูพิสุทธิวรากร ตัดสินใจขอสละตำแหน่งเจ้าอาวาสด้วยความสมัครใจ เขียนใบลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.2568 นั้น (่อ่านข่าว – เจ้าอาวาสดัง ‘วัดบางคลาน’ จ.พิจิตร ยื่นหนังสือลาออก – เตรียมตั้งรักษาการทำหน้าที่แทน)

ล่าสุด นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก นายคม ภัทรกุลประเสริฐ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร (พศจ.พิจิตร) แจ้งว่า พระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์ เจ้าคณะตำบลท่านั่ง-บางคลาน ได้มีคำสั่งเจ้าคณะตำบลท่านั่ง-บางคลาน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด

โดยแต่งตั้งให้ พระอำนาจ มหาปัญโญ วัดหิรัญญาราม ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พระภิกษุวัดหิรัญญาราม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.2568

 

