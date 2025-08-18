สรรพากร ส่งหนังสือถึงสำนักพุทธ บริจาควัดต้องผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น ชี้ใบอนุโมทนาบัตรออกเป็นกระดาษได้ แต่หักลดหย่อนภาษีไม่ได้ ระบุวัดไหนยังไม่เข้าระบบต้องรีบลงทะเบียนกับสรรพากรพื้นที่-แบงก์ เริ่ม 1 ม.ค. 69
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายปิ่นสาย สุรัสวดี อธิบดีกรมสรรพากร ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาวิธีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่วัดวาอาราม โดยให้ใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร
หนังสือระบุว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เพื่อยกระดับบริการภาครัฐให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความรวดเร็วเพิ่มขึ้น นั้น กรมสรรพากรในฐานะหน่วยงานที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้บริจาคให้แก่วัดวาอาราม จะดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริจาคให้แก่วัดวาอาราม มูลนิธิ สมาคม กองทุน และองค์การที่ได้รับการประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค และได้รับเงินคืนภาษีรวดเร็วมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้หน่วยรับบริจาคไม่ต้องจัดทำและเก็บหลักฐานการรับบริจาคเป็นกระดาษ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของหน่วยรับบริจาค
การปรับปรุงกฎหมายข้างต้นจะเป็นการกำหนดให้การบริจาคให้แก่วัดวาอาราม มูลนิธิ สมาคม กองทุน และองค์การต่าง ๆ ซึ่งผู้บริจาคได้รับสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคหรือหักรายจ่ายการบริจาค ต้องใช้ระบบ e-Donation ของกรมสรรพากรเท่านั้น ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
นายปิ่นสาย กล่าวว่า ระบบปัจจุบัน เวลาวัดจะนำมาใช้สิทธิหักรายจ่าย มีทั้งระบบ e-Donation และ แบบการออกใบอนุโมทนาบัตรด้วยมือ ซึ่งการออกด้วยมือ ก็อาจจะมีช่องในการทุจริต คอร์รัปชั่นได้ ดังนั้น สรรพากรจึงกำหนดให้ใช้เฉพาะ e-Donation เท่านั้น โดยวัดที่ยังไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าว ต้องไปลงทะเบียนกับสรรพากรพื้นที่ รวมถึงธนาคาร
“ต่อไปนี้จะใช้แต่ระบบ e-Donation เมื่อมีการสแกน ข้อมูลก็จะมาขึ้นที่กรมสรรพากรเลย ถ้าไปบริจาคแล้วมีแต่ใบอนุโมทนาบัตร อันนั้นจะได้แต่บุญ แต่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ได้แล้ว ซึ่งการบริจาคผ่าน e-Donation ข้อมูลก็จะมาเข้า D-MyTax ของกรมด้วย ทำให้ผู้เสียภาษีก็ไม่ต้องเก็บเอกสารหลักฐาน เพราะข้อมูลจะเข้าระบบมาโดยอัตโนมัติเลย”
อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า สาเหตุที่ปรับ เนื่องจากเป็นแนวทางการพัฒนาการขับเคลื่อนในยุคดิจิทัลของกรมสรรพากร ซึ่งจะทำให้กระบวนการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยจะสอดรับกับระบบ D-MyTax ด้วย