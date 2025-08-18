เปิดภาพ หลวงพ่ออลงกต ยังอยู่วัด ‘ดร.มหานิยม’ เข้าให้กำลังใจ ถกปมเงินบริจาค
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “นิยมเพื่อไทย” โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่วัดพระบาทน้ำพุนาถะอคาเดมี่ ใจฟ้าฟาร์ม จังหวัดลพบุรี ดร.นิยม เวชกามา หรือ ดร.มหานิยม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย นายประพันธ์ กิตติฤดีกุล เลขาธิการองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ (อปพส.) ทนายธรรมราช สาระปัญญา ทนายความประจำ อปพส. พร้อมทีมงาน ได้เข้ากราบนมัสการและให้กำลังใจต่อ “พระราชวิสุทธิประชานาถ” (นามเดิม อลงกต พลมุข หรือเกรียงไกร เพ็ชร์แก้ว) ฉายา “ติกฺขปญฺโญ” หรือ “หลวงพ่ออลงกต” เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 และเป็นผู้ให้การอุปการะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) มาอย่างยาวนาน ปัจจุบันทางวัดยังคงรับผู้ป่วยมาดูแลอยู่เนืองๆ
ทั้งนี้ คณะของ ดร.มหานิยม เดินทางมาเพื่อช่วยหาแนวทางในการรับมือกับภัยคุกคามที่มีต่อวัดและคณะสงฆ์ ซึ่งนับเป็นความร่วมมือในทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ซึ่งหลวงพ่ออลงกตเอง ขณะนี้ก็กำลังประสบปัญหาข่าวเกี่ยวกับเรื่องเงินของวัดซึ่งมาจากการทำบุญและบริจาค
จากนั้น คณะ ดร.มหานิยมเดินทางไปที่โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เข้ากราบนมัสการ “พระธรรมวชิรสุนทร” (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธาน คณะกรรมการการรักษาศีลห้าแห่งประเทศไทย
นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี กล่าวภายหลังการปรึกษาหารือถึงแนวทางการรับมือภัยคุกคามในพระพุทธศาสนาในห้วงเวลานี้กรณีหลวงพ่ออลงกต ที่ถูกกล่าวหาว่ามีการรับเงินบริจาคแล้วไปใช้ผิดประเภทร่วมกับ “หมอบี” ว่า จากการดูในบัญชีและข้อมูลต่างๆ ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และ ผอ.สำนักพุทธจังหวัดลพบุรี ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนเพราะดูมีหลักฐานชัดเจนไม่เป็นอย่างที่เป็นข่าวในโลกโซเชียล และกรณีที่ดินของมูลนิธิที่มีโฉนดเป็นชื่อของสมาชิกในมูลนิธิเพราะว่าการซื้อขายที่ดินไม่ได้ซื้อพร้อมกัน แต่ซื้อเป็นช่วงๆ ทยอยซื้อ ซึ่งยืนยันว่าจะดำเนินการโอนเอกสารสิทธิ์เป็นของมูลนิธิให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า
ทั้งนี้ หลวงพ่ออลงกตได้มอบทุนการศึกษาและอุปถัมภ์โรงเรียนกว่า 33 แห่งเป็นประจำทุกปี
หลังการปรึกษาหารือประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง คณะของ ดร.มหานิยม ก็เดินทางกลับ
