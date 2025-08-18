วัดพระบาทน้ำพุ แจงตึกเมตตาธรรม ทรุดโทรม เป็นฝีมือลิง อยู่ระหว่างทำความสะอาด
วันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณี อาคารเมตตาธรรม อาคารสูง 4 ชั้นภายในวัดพระบาทน้ำพุ ถูกทิ้่งร้าง และมีสภาพทรุดโทรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ทีมข่าวเดินสำรวจภายในอาคารเมตตาธรรม สูง 4 ชั้น โดยพบว่าแต่ละชั้นมีสภาพทรุดโทรม ไม่ได้ใช้งาน ชั้นหนึ่งพบแพมเพิร์สผู้ใหญ่ สำลี และของใช้อื่นๆ สภาพยังดูใหม่ ใช้งานได้
ชั้นสองพบห้องเปล่าๆ สภาพเละ มีเศษกระจก เศษปูนแตกละเอียดหล่นอยู่ตามพื้น บางห้องเคยเป็นที่พักสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ และพบหน้ากากอนามัยหล่นเกลื่อนอยู่ภายในห้อง
ชั้นที่ 3 พบห้องเปล่าๆ หลายห้องเหมือนกับชั้น 2 แต่มีห้องริมบันได พบหนังสือพระ หนังสือเรียนกองทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก ส่วนชั้นที่ 4 เป็นดาดฟ้า
ซึ่งทางวัดให้ข้อมูลกับทีมข่าว ยอมรับว่า อาคารดังกล่าวเคยเป็นที่รองรับสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อจริง แต่ลิงเข้ามารบกวน ทำอาคารพัง จนต้องย้ายออก ส่วนข้าวของต่างๆที่เห็นวางเกลื่อน ก็เป็นของที่ชาวบ้านมาบริจาคในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แต่หมดอายุแล้ว ทางวัด อยู่ระหว่างดำเนินการนำไปทิ้งและทำความสะอาดบูรณะอาคาร เพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต ยืนยันว่า ไม่ได้นำของบริจาคมาทิ้งแต่อย่างใด
ขณะเดียวกันทางวัดพระบาทน้ำพุ ได้นำประตูมาขวางกั้น พร้อมติดป้าย “ห้ามสื่อมวลชนทุกประเภทเข้าไป ก่อนได้รับอนุญาต” บริเวณอาคารเมตตาธรรม ซึ่งเป็นอาคารรักษาผู้ป่วยเก่า ที่ตอนนี้ถูกปล่อยทิ้ง