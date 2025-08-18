หลวงพี่น้ำฝน สั่งเปิดวัดไผ่ล้อมให้สื่อบันทึกภาพ เคลียร์ปมย้ายรถโบราณ ขนลังออกจากวัด
จากกรณี เพจดังโพสต์ข้อความว่า “วัดไผ่ล้อมนครปฐม ขนรถโบราณออกไปไหนเอ่ย” ซึ่งหลังจากมีการโพสต์ข้อความดังกล่าวลงมาตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางถึงข้อสงสัยในกระบวนการดังกล่าว
ต่อมามีผู้ใช้สื่อโซเชียลรายหนึ่ง โพสต์คลิปแสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อนโดยตั้งปมและข้อสงสัยว่าวัดไผ่ล้อม นครปฐมมีการขนรถโบราณหลาย 10 คัน ออกจากวัด และที่กุฏิพระปิดเงียบ ไม่มีพระอาศัยอยู่แล้ว โดยยังมีข้อสงสัยจากคนวงในว่ามีการขนของใส่ลังเหล้า 30 ลังออกไปจากวัด และบอกว่าวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ร่ำรวยตลอด 30 ปี มีเงินหมุนเวียนนับหมื่นล้านบาท ซึ่งกระแสดังกล่าวยิ่งทำให้เกิดข้อสงสัยและมีการสอบถามเข้ามาที่วัดไผ่ล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นช่วงขณะที่มีการตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุเกี่ยวกับเงินบริจาคตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศบริเวณหน้าวัดและภายในวัดดังกล่าว และสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่า พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ หลวงพี่น้ำฝน ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ไม่อยู่วัดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยได้ออกไปปฏิบัติกิจในการนำเตียงผู้ป่วยไปมอบให้กับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตและนอนติดเตียงที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ตามโครงการธนาคารและรถวีลแชร์วัดไผ่ล้อม ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
จากนั้นผู้สื่อข่าวเข้าไปดูบริเวณโรงจอดรถ ซึ่งอยู่ด้านหลังฌาปนสถานของวัด โดยพบรถยนต์โบราณ 4 คันจอดรวมอยู่กับรถที่ใช้งานของวัด โดยเป็นรถเชฟโรเลตสีน้ำตาลหนึ่งคัน สีเขียวหนึ่งคัน สีส้มหนึ่งคัน ส่วนอีกคันหนึ่งเป็นรถแพนเทอร์เปิดประทุนสีดำ จอดอยู่ในห้องกระจกถัดไปประมาณ 20 เมตร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบสงบ
ขณะที่บริเวณด้านหน้าวัดมีญาติโยมผู้สูงวัยได้เดินทางเข้ามาเจาะเลือดและตรวจอาการป่วยที่เปิดให้เป็นสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐมสาขาวัดไผ่ล้อม อย่างต่อเนื่องซึ่งมีเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล มาดำเนินการตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างปกติ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลว่า รถโบราณทั้งหมดที่มีกระแสในโลกโซเชียล ยังคงอยู่ที่เดิมในโรงจอดรถ ซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีลูกศิษย์ของหลวงพี่น้ำฝนเข้ามาขอถ่ายรูปเก็บไว้ เนื่องจากเป็นคนที่ชื่นชอบรถโบราณ หลวงพี่ท่านจึงอนุญาตให้นำมาจอดถ่ายได้ที่ลานน้ำตกตรงด้านหน้าของวัด
จากนั้นได้เคลื่อนไปถ่ายที่บริเวณหน้าอาคารศูนย์ไตเทียม ซึ่งอยู่ตรงข้ามฝั่งของวัด โดยมีภาพวงจรปิดประกอบว่าได้ขับออกไปไม่นานแล้วก็ขับเคลื่อนกลับมาจอดไว้ที่เดิมหลังจากมีการถ่ายภาพเสร็จแล้วไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปไหน
ส่วนกรณีที่มีคนพูดในโซเชียลว่ามีการขนของใส่ลังเหล้า 30 ลัง เรื่องนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิด เพราะจากที่ปรากฏลังที่ขนน่าจะเป็นภาพคณะสงฆ์ของวัดไผ่ล้อมที่จะมีการทำความสะอาดวัดทุกวันและมีการเก็บขยะรวมถึงเศษใบไม้ในพื้นที่รวมของวัด ซึ่งจะมีพื้นที่จุดที่เป็นโรงพยาบาลนครปฐมสาขาวัดไผ่ล้อมอยู่ตรงนั้น โดยจะนำเอาขยะใส่ถังสีเขียวแล้วใส่รถพ่วงหลังจักรยานยนต์ขับขี่นำไปทิ้งไว้บริเวณตรงกันข้ามวัดหน้าอาคารศูนย์ ไตเทียมเช่นกันก็น่าจะเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันกับที่มีการเคลื่อนออกไปถ่ายภาพซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเป็นภารกิจหลักที่มีการทำงานกันอยู่ทุกวันแล้ว
นอกจากนี้รถโบราณทั้ง 4 คันก็เป็นรถคันเดิมที่เคยเป็นข่าวและมีกระแสพูดถึงวัดไผ่ล้อมมาหลายครั้งโดยรถทั้ง 4 คันปกติจะจอดอยู่ที่โรงจอดรถ ซึ่งก็จะมีบ่อยครั้งที่ลูกศิษย์ลูกค้าและญาติโยมจะขอมายืมไปใช้ในขบวนแห่เข้าโบสถ์ให้เกิดความสวยงาม หรือบางครั้งถ้าวัดมีงานก็จะมีการนำมาจอดโชว์ให้ญาติโยมได้ถ่ายภาพ เนื่องจากวัดไผ่ล้อมถูก จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอีกจำนวน จึงได้นำรถเหล่านี้มาเปิดให้ญาติโยมได้ถ่ายภาพเป็นครั้งคราว ซึ่งก่อนหน้านี้ทุกปีรถเหล่านี้ก็จะมีการนำรูปหล่อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อดีตเจ้าอาวาสแห่ไปรอบตัวเมืองในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ญาติโยมได้ส่งน้ำพระแต่ช่วงหลังที่มีการเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด จึงได้ยุติกิจกรรมไป
แต่ก็จะมี คนมาหยิบยืมรถดังกล่าวไปจากกิจกรรมเช่นเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมบ้าง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นและได้มีการแถลงข่าวชี้แจงทุกข้อไปหมดแล้วไม่ทราบว่าคนที่มีการโพสต์ข้อความและพูดถึงกระแสดังกล่าวมีนัยยะหรือมีข้อสงสัยอะไร
วันนี้หลวงพี่น้ำฝน ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าให้เปิดโอกาสให้กับสื่อมวลชนได้บันทึกภาพในทุกจุด ของวัดโดยเฉพาะโรงจอดรถและตัวรถที่จอดอยู่รวมถึงข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งแม้ท่านจะติดภารกิจอยู่แต่ให้เจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลได้ตลอดหากมีข้อสงสัย ซึ่งอาจมีการเข้าใจผิดระหว่างคำว่ารถหรู ซึ่งหมายถึงรถสปอร์ตรถราคาแพง หรือรถซุปเปอร์คาร์ แต่รถที่วัดไผ่ล้อมเป็นรถโบราณ ซึ่งปกติก็จะไม่ค่อยมีใครได้ใช้แล้วแต่มีลูกศิษย์ลูกค้าไปบูรณะและซ่อมแซมให้ใช้งานได้ แต่ก็ถูกจอดเอาไว้เพิ่งจะเริ่มมีการขยับมาถ่ายรูปเมื่อวานก็เป็นประเด็นขึ้นมานั่นเอง