วัดพระบาทน้ำพุ เร่งทำความสะอาด ศูนย์แห่งความหวัง ยังดูแล 215 ผู้ป่วยHIV
วันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจอาคารศูนย์แห่งความหวัง อาคารเมตตาธรรม ภายในวัดพระบาทน้ำพุ อ.เมืองลพบุรี พบว่าอยู่ในสภาพรกร้าง ข้าวของเสียหาย อุปกรณ์การดูเเลรักษาผู้ป่วยกระจัดกระจาย ล่าสุดพบว่าวันนี้ ทางวัดนำป้ายมาติดประกาศไม่อนุญาติให้สื่อมวลชนเข้าไปภายในอาคาร
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมกันทำความสะอาด กล่าวว่า ทางวัดให้เร่งระดมทำความสะอาด ตั้งเป้าว่า หนึ่งสัปดาห์จะดำเนินการทำความสะอาดแล้วเสร็จ แต่ยังไม่รู้ว่าหลวงพ่ออลงกต จะใช้พื้นที่กลับมาเป็นสถานที่ออกกำลังกายเหมือนเดิมหรือไม่ ส่วนที่ผ่านมาถูกทิ้งร้างเพราะไม่มีคนดูแล
โดยวันนี้ทางวัดได้ใช้รถ 6 ล้อจำนวน 2 คันบรรทุกสิ่งของเครื่องใช้ คาดว่าน่าจะเป็นของเก่าหรือของเหลือใช้ออกจากวัดพระบาทน้ำพุซึ่งคาดว่าน่าจะเอาไปทำลายตามกระแสข่าว
ส่วนกรณีที่ผู้ป่วยรับยาต้านกับทางรพ.ตามสิทธ์ เจ้าหน้าที่วัดพระบาทน้ำพุกรณี ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันในวัดพระบาทน้ำพุ ยังมีผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อ HIV จำนวน 215 คน ที่อยู่ในวัด
ขณะที่ผู้ป่วยให้ข้อมูลว่า ติดเชื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นตั้งเเต่ปี 2540 เนื่องจากไปเป็นกุ๊กที่ประเทศญี่ปุ่น กลับมากำลังจะแต่งงานต้องยกเลิกกะทันหัน จากนั้นมาอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุเมื่อปี 2560 เเละเริ่มรับยาต้านมาตั้งเเต่ที่มา อยู่ที่นี่ช่วงเเรกๆ ปี2540 ยังพอสนุกสนานได้อยู่กับโลกภายนอก ยอมรับว่ามีความกังวล โดยเฉพาะคนที่ป่วยติดเตียง กังวลว่าผลกระทบจะเกิดกับผู้ป่วยติดเตียงเหลือไม่ถึง 10 คน สำหรับยาต้านยืนยันว่า หลวงพ่ออลงกตไม่ได้จ่ายเอง ข่าวที่ออกไปไม่เป็นจริง ยาต้านผู้ป่วยต้องไปรับเองที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของโรงพยาบาล เช่น มาจากเชียงใหม่ก็ย้ายสิทธิ์มารับที่ รพ.นารายณ์ 4 เดือนไปหนึ่งครั้ง หรือ ถ้าไปไม่ไหว ก็จะมีพยาบาลไปรับให้ เป็นยาของอินเดีย ที่จ่ายให้เหมือนกันทั่วโลก หลวงพ่ออลงกตจะดูเเลสถานที่หากเสียชีวิตจะจัดการให้ทั้งหมด