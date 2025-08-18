นิยม เผย หลวงพ่ออลงกต ยืนยันบริสุทธิ์ใจ ขอตรวจหลักฐานให้ชัด ก่อนชี้แจงต่อสังคม ด้าน ‘เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด’ ยืนยันหลวงพ่ออลงกต ยังไม่ลาออกตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นายวีระ จำลอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี (พศจ.ลพบุรี) ได้เข้าพบพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) หรือ “หลวงพ่ออลงกต” เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เจรจาขอให้ หลวงพ่ออลงกต ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเปิดทางในการเข้าไปตรวจสอบตามข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวัดพระบาทน้ำพุ ทำให้ตลอดทั้งวันมีกระแสข่าวว่า หลวงพ่ออลงกต ยอมลาออกแล้ว
อย่างไรก็ตาม แม้เรื่องดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่มีรายงานว่า การเจรจาให้หลวงพ่ออลงกต ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุนั้น ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ส.ค. หากหลวงพ่ออลงกต ยังไม่ยอมลาออก จะมีการดำเนินการในขั้นตอนที่เข้มข้นขึ้นต่อไป
ด้าน พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด กล่าวว่า ถึงตอนนี้ ขอยืนยันว่ายังไม่ได้รับหนังสือลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสของหลวงพ่ออลงกตแต่อย่างใด ซึ่งการลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส จะต้องแจ้งให้พระสังฆาธิการเจ้าคณะปกครองทราบเป็นลำดับ ตั้งแต่เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด ตามขั้นตอน พร้อมทั้งแจ้งสาเหตุแห่งการลาออกด้วย
ด้าน นายนิยม เวชกามา ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุชาติ ตันเจริญ) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยคณะ เดินทางไปที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ได้เข้านมัสการพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต โดยสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในวัดพระบาทน้ำพุในขณะนี้ ซึ่งหลวงพ่อไม่สบายใจที่เกิดปัญหาตรงนี้ แต่ท่านยืนยันว่าตนบริสุทธิ์ใจ แต่ขอเวลาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ทั้งบัญชีเงินวัดและรายการค่าใช้จ่าย ภายในวัด ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงต้องให้เจ้าหน้าที่วัดที่หลวงพ่อได้มอบหมาย คอยทำการตรวจสอบโดยละเอียด เพื่อจะได้สามารถชี้แจงสังคมให้เรื่องราวกระจ่างชัดเจนต่อไป ซึ่งตนก็ได้ถวายกำลังใจให้หลวงพ่อว่า ถ้าหลวงพ่อดำเนินการทุกอย่างไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ก็ไม่มีอะไรต้องเกรงกลัว