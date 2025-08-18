พศ.แจง ม.ค.69 ยกเลิก ‘ใบอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษี’ ต้องบริจาควัดผ่าน ‘อี-โดเนชัน’ เท่านั้น
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ตามที่อธิบดีกรมสรรพากร ได้ทำหนังสือแจ้งมายัง พศ. เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยแจ้งว่า กำหนดให้การบริจาคให้แก่วัด มูลนิธิ สมาคม กองทุน และองค์การต่างๆ ซึ่งผู้บริจาคได้รับสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคหรือหักรายจ่ายการบริจาคต้องใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากรเท่านั้น ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2569 เป็นต้นไปนั้น
พศ.จะเร่งดำเนินการแจ้งไปยังวัดต่างๆ พร้อมทั้งจะแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ในการอำนวยความสะดวกให้กับวัดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามระบบดังกล่าว พร้อมกันนี้ พศ.อาจจะมีการจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้ความรู้พระสงฆ์ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเข้าสู่ระบบดังกล่าวด้วย
นายอินทพร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้จากแนวทางดังกล่าวของกรมสรรพากร หมายความว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.2569 เป็นต้นไป ผู้ที่ไปถวายเงินทำบุญให้กับวัดจะไม่สามารถนำใบอนุโมทนาบัตรมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้แล้ว แต่หากยังต้องการบริจาคให้กับวัดโดยไม่ผ่านระบบดังกล่าว ทั้งยังต้องการใบอนุโมทนาบัตร ก็ยังสามารถทำได้แต่จะไม่มีผลในการนำมาใช้หักลดหย่อนภาษีได้
ซึ่งแนวทางดังกล่าวของกรมสรรพากรจะช่วยป้องกันการนำใบอนุโมทนาบัตรไปเขียนตัวเลขทำบุญเอง ทั้งลดภาระงานในการตรวจสอบใบอนุโมทนาบัตร ที่สำคัญยังเป็นการช่วยลดปัญหาการถวายเงินสดให้วัดด้วย