“สุชาติ” ลุยวัดพระบาทน้ำพุวันนี้-เช็ค “เงินวัด-มูลนิธิใจฟ้า” “หลวงพ่ออลงกต” นัดแถลง14.00น.-รับโอนคืนที่ดิน 20 ไร่
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายสุชาติ ตันจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนจะลงพื้นที่ตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุในวันที่19 ส.ค.นี้ หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าว โดยหลวงพ่ออลงกต ต้องแถลงข่าวเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา แต่ได้เลื่อนไป ขณะที่นายนิยม เวชกามา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ไปแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานอะไร จึงมีความเป็นห่วงและจะลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเอง เพราะเป็นเรื่องใหญ่ สะเทือนถึงโครงการพระพุทธศาสนา และประชาชนให้ความสนใจมาก
ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากลงไปตรวจสอบแล้วจะมีคำสั่งอย่างไร นายสุชาติ กล่าวว่า ต้องไปดูก่อนที่จะมีคำสั่งออกมา ดูว่าที่ตรวจสอบแล้วคืบไปถึงไหน โดยการตรวจจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือการที่วัดตั้งมูลนิธิขึ้นมา 4-5 มูลนิธิ และมีเงินบริจาคเข้าวัด โดยมีปัญหา คือ มูลนิธิใจฟ้า ซึ่งหมอบี เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งที่จริงไม่น่าเข้าไปเกี่ยวกับวัด เนื่องจากเป็นอาสาสมัคร แต่ไปเปิดบัญชีในชื่อตัวเองโดยอ้างว่าเอาเงินเข้าวัด ตรงนี้ต้องตรวจสอบ และทราบว่าตำรวจกองปราบอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดี จึงจะติดตามว่าทำไปถึงไหนแล้ว หากไม่ถูกต้องไม่สุจริต ต้องรีบดำเนินการและดำเนินคดี
ส่วนที่สองคือ เงินวัดที่ได้รับงบประมาณ และเงินที่ประชาชนบริจาค ที่ต้องเข้าบัญชีวัดอย่างถูกต้องและเปิดเผย ต้องส่งบัญชีให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีวัดและวัดต้องส่งบัญชีและรายงานรายได้ แต่ยังไม่มีรายงานตรงนี้มาว่ามีอะไรที่ผิดปกติบ้าง สำหรับรายได้จากมูลนิธิ จะขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย เพราะหลายแห่งอาจจะเลี่ยงเรื่องรายได้ โดยทำเป็นเป็นการบริจาคเข้ามูลนิธิ และพศ. จะตรวจสอบไม่ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องของมูลนิธิไม่ใช่เงินวัด และหลายแห่งมีการใช้เทคนิคตรงนี้ จึงต้องดูและนำเคสนี้มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อแก้ระเบียบต่อไป หากมีการรั่วไหลหรือช่องว่างทางระเบียบเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
นายพิพัฒน์ บุญยกาญจนพล ผู้ดูแลมูลนิธิอาทรประชานาถใจฟ้า กล่าวว่า หลวงพ่ออลงกตจะเเถลงชี้เเจงวันที่19 ส.ค.ครั้งเดียว เวลา 14.00 น.ที่วัดพระบาทน้ำพุ
” ท่านเหนื่อย เพราะมีข่าวรายวัน อยากให้เห็นใจหลวงพ่อ ไม่ใช่ฆาตกร เเละไม่ใช่ผู้ร้าย ยอมรับว่า วันนี้ไปรับโอนที่ดินคืนมาอีกประมาณ 20 ไร่ 4 เเปลง บริเวณสนามหญ้าเทียม ชื่อครอบครอง คือ “วรสุดา” เป็นครูที่ดูเเลเด็กในมูลนิธิ โดยโอนชื่อกลับมาเป็นที่ดินในนามมูลนิธิอาทรประชานาถ พื้นที่บริเวณนี้หลวงพ่ออลงกตตั้งใจไว้ใช้ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล ” นายพิพัฒน์ กล่าว