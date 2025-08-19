ตรวจอาคาร วัดพระบาทน้ำพุ ผลิตภัณฑ์หมดอายุเกลื่อน รถหลวงพ่อออกจากวัดแต่เช้า
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในวัดค่อนข้างเงียบเหงา ไม่มีคนมาทำบุญ มีเพียงแต่สื่อมวลชนมาปักหลักรอทำข่าว ขณะที่เวลาประมาณ 09.00 น. รถประจำตัวหลวงพ่ออลงกต ได้ขับออกจากวัดไป โดยในช่วงประมาณ 14.00 น. ของวันนี้ นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบวัด รวมถึงพระอลงกต จะชี้แจงทุกประเด็นเช่นเดียวกัน
ส่วนบริเวณอาคารเมตตาธรรม ทางเจ้าหน้าที่วัดได้เข้าไปทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยเมตตาธรรม ซึ่งเป็นอาคารหลังเก่าที่ปล่อยทิ้งร้าง โดยทำการขนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆออกไปยังโกดังรับสิ่งของบริจาคที่อยู่บริเวณด้านหน้าวัด ซึ่งดำเนินการทำความสะอาดและจัดการพื้นที่ให้เรียบร้อยมาตั้งแต่วานนี้ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
ส่วนโกดัง ฝั่งตรงข้ามอาคารเมตตาธรรม พบว่าคนงานกำลังทยอยโอนค่าของออกไปทิ้ง โดยได้นำกล่องลังที่จะทิ้ง ขนขึ้นเต็มรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซึ่งของดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางวัดเป็นคนผลิต ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟัน ครีมกันแดด ครีมทาหน้า ยี่ห้อ (Natha) นาถะ ซึ่งหมดอายุไปแล้วตั้งแต่ปี 2565 หรือ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ใกล้กันพบหนังสือวางกองกับพื้นเป็นจำนวนมากอีกด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของวัด แต่กลับพบว่า มีเจ้าหน้าที่รายนึง พูดขึ้นมาว่า “ถ้านักข่าวถามอะไรก็ไม่ต้องตอบ” ก่อนที่จะขึ้นรถแล้วขับออกไปทันที