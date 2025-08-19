ครม.แต่งตั้ง ‘อุดมพร เอกเอี่ยม’ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผอ.สำนักพุทธฯ

ครม.แต่งตั้ง ‘อุดมพร เอกเอี่ยม’ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น ‘ผอ.สำนักพุทธฯ’
เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติแต่งตั้ง นางอุดมพร เอกเอี่ยม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แทนนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศ.ที่จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2568
ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งบุคคลภายนอกพศ.มาดำรงตำแหน่งผอ.พศ. เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับตำแหน่ง ผอ.พศ.เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง (ระดับ 11) และปรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เป็นระดับรองปลัดกระทรวง (ระดับ 10) เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2568 ส่งผลให้การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลจากภายในพศ.ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการในปัจจุบันเป็นข้าราชการระดับ 9 จึงทำให้ไม่ครบคุณสมบัติตามที่กฎ ก.พ. กำหนดสำหรับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ 11
สำหรับ นางอุดมพร เอกเอี่ยม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีประสบการณ์ยาวนานในตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงมีทั้งอาวุโสและความสามารถในการบริหารราชการระดับสูง โดยดำรงตำแหน่งระดับ 10 ตั้งแต่ปี 2560 เป็นเวลา 8 ปี จึงถือว่ามีอาวุโสสูงสุดในระดับเดียวกัน อีกทั้งยังสำเร็จการศึกษาด้านบัญชีและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการองค์กร) ทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหาร และการจัดการองค์กรเชิงนโยบาย มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ สุขุมรอบคอบ ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสื่อสารและประสานงานในระดับนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยนางอุดมพร จะเป็นผอ.พศ.คนที่ 12 และจะเป็นผู้หญิงคนที่สองที่ดำรงตำแหน่งนี้ ต่อจากนางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.พศ.คนที่ 5