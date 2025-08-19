ครม.แต่งตั้ง ‘อุดมพร เอกเอี่ยม’ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผอ.สำนักพุทธฯ

ศาสนา

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติแต่งตั้ง นางอุดมพร เอกเอี่ยม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แทนนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศ.ที่จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2568

ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งบุคคลภายนอกพศ.มาดำรงตำแหน่งผอ.พศ. เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับตำแหน่ง ผอ.พศ.เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง (ระดับ 11) และปรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ เป็นระดับรองปลัดกระทรวง (ระดับ 10) เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2568 ส่งผลให้การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลจากภายในพศ.ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการในปัจจุบันเป็นข้าราชการระดับ 9 จึงทำให้ไม่ครบคุณสมบัติตามที่กฎ ก.พ. กำหนดสำหรับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ 11

สำหรับ นางอุดมพร เอกเอี่ยม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีประสบการณ์ยาวนานในตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงมีทั้งอาวุโสและความสามารถในการบริหารราชการระดับสูง โดยดำรงตำแหน่งระดับ 10 ตั้งแต่ปี 2560 เป็นเวลา 8 ปี จึงถือว่ามีอาวุโสสูงสุดในระดับเดียวกัน อีกทั้งยังสำเร็จการศึกษาด้านบัญชีและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการองค์กร) ทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหาร และการจัดการองค์กรเชิงนโยบาย มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ สุขุมรอบคอบ ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสื่อสารและประสานงานในระดับนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยนางอุดมพร จะเป็นผอ.พศ.คนที่ 12 และจะเป็นผู้หญิงคนที่สองที่ดำรงตำแหน่งนี้ ต่อจากนางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.พศ.คนที่ 5

