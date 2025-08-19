สุชาติ สั่งสอบ กรรมการวัด มีที่ดินพันไร่ ขีดเส้น 3 วัน สาวต่อ วุฒิการศึกษาพระอลงกต-พัวพันสีกาหรือไม่

สุชาติ สั่งสอบ กรรมการวัด มีที่ดิน 1 พันไร่ ขีดเส้น 3 วัน สาวต่อ วุฒิการศึกษาพระอลงกต-พัวพันสีกาหรือไม่
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม จากกรณี นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุ โดยภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นานเกือบ 2 ชั่วโมง นายสุชาติ เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้ยังไม่ได้ข้อมูลเชิงลึกมากนัก แต่มีข้อสังเกตหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาที่ดินของวัด พบว่ามีมูลนิธิเกี่ยวข้องกับวัดถึง 6 แห่ง บางมูลนิธิถือครองที่ดินในนามเพียง 100 ไร่ แต่กรรมการกลับครอบครองจริงกว่า 1,000 ไร่ จึงสั่งการให้ตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าว อยู่ในนามมูลนิธิหรือส่วนตัว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ากรรมการมูลนิธิมีศักยภาพทางการเงินพอซื้อที่ดินจำนวนมากได้จริงหรือไม่ และหากเป็นการถือครองแทนวัด ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าจะมีการคืนเมื่อใด
ในส่วนการใช้เงินของวัดและมูลนิธิ นายสุชาติ ชี้ว่า มีข้อสงสัยถึงการนำเงินไปใช้สร้าง “ใจฟ้า อะคาเดมี่” ซึ่งมีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทต่อเดือน ว่าสมเหตุสมผลหรือเกินหน้าที่ของวัดหรือไม่ อีกทั้งยังตั้งคำถามถึงเหตุผลที่ต้องให้หมอบีเข้ามาช่วยรับบริจาค และเหตุใดเงินจึงไม่โอนเข้าบัญชีวัดโดยตรง พร้อมย้ำให้ตรวจสอบกระบวนการเบิกจ่ายของวัดว่ามีมติกรรมการรับรองหรือไม่
ด้านสถานะทางการเงินของวัด แม้ยังไม่เปิดเผยยอดเงินในบัญชี แต่ยืนยันว่ายังพอจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ โดยมองว่าการใช้มูลนิธิเป็นตัวกลางทำให้การตรวจสอบซับซ้อนขึ้น และถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องนำไปปรับปรุงกฎเกณฑ์
สำหรับการดูแลผู้ป่วย HIV นายสุชาติ ระบุว่า วัดใช้เงินจากมูลนิธิในการดูแลผู้ป่วย พร้อมมอบหมายให้สาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบเรื่องการจัดหายารักษาอย่างรอบด้าน
ส่วนกรณีหลวงพ่ออลงกต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ระบุว่า การหายตัวไปต้องให้ไวยาวัจกรเป็นผู้ชี้แจง ขณะที่เรื่องการลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส อยู่ในอำนาจการพิจารณาของเจ้าคณะตำบล ซึ่งจะต้องหาผู้รักษาการแทน นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ตรวจสอบข่าวลือกรณีมีภรรยาภายใน 1-2 วัน รวมถึงกรณีวุฒิการศึกษาที่ถูกตั้งข้อสงสัย หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นเอกสารปลอม จะเข้าข่ายความผิดอาญาทันที
นายสุชาติ ย้ำว่า หากหลวงพ่ออลงกตกระทำผิดจริง มหาเถรสมาคมจะดำเนินการทางสงฆ์อย่างเด็ดขาด และหากผิดกฎหมายบ้านเมืองก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการคดีอาญาเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ สำนักงานองค์พระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกระแสข่าวว่าหลวงพ่ออลงกต พัวพันกับสีกา โดยให้ระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เกิน 3 วัน แล้วให้รีบรายงานผลมา
นอกจากนี้ ยังพิจารณาในการแก้ไขกฎกระทรวง เรื่องการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อใช้เปิดรับบริจาค เพราะถือว่าเป็นช่องโหว่ให้คนที่ไม่หวังดี ได้รับผลประโยชน์จากส่วนนี้