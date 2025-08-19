หมอมนูญ เผยเหตุการณ์ 20 ปีก่อน วัดพระบาทน้ำพุ ห้ามแจกยาต้านไวรัส-ทำลายแฟ้มผู้ป่วย

‘หมอมนูญ’ เปิดเผยเหตุการณ์เมื่อ 20 ปีก่อน กรณีวัดพระบาทน้ำพุห้ามแจกยาต้านไวรัส-ทำลายแฟ้มผู้ป่วย เชื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือหารายได้
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อราว 21 ปีก่อน ตนในฐานะกรรมการสมาคมโรคเอดส์ฯ ได้รับทราบเรื่องราวจากพยาบาลชาวสวิตเซอร์แลนด์ชื่อ “ลิซ่า” ซึ่งมาทำงานที่วัดพระบาทน้ำพุเป็นเวลาเกือบ 10 เดือน ขณะนั้นผู้ป่วยยังไม่สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสได้
ต่อมา อ.พญ.จุรีจัตน์ สามารถจัดหายาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงและผลข้างเคียงต่ำมาให้ผู้ป่วยจำนวน 53 คน โดยเบิกจากโรงพยาบาลใกล้เคียง พยาบาลลิซ่าจึงนำยานี้ไปให้ผู้ป่วย พร้อมตรวจร่างกายและบันทึกประวัติอย่างครบถ้วน หลังจากรับยาเพียง 4-5 เดือน อาการผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของโรคเอดส์ก็ค่อยๆ ดีขึ้นอย่างชัดเจน
แต่ต่อมาทางวัดกลับมีคำสั่งห้ามแจกยาต้านไวรัส และนำยาที่เหลือไปทิ้ง ขณะที่แฟ้มประวัติผู้ป่วยก็ถูกทำลาย นอกจากนี้ ลิซ่าและอาสาสมัครที่พาผู้ป่วยไปรับยาตามโรงพยาบาลยังถูกกลั่นแกล้ง เช่น ถูกเจาะยางรถจักรยานยนต์ จนสุดท้ายทั้งหมดถูกไล่ออกจากวัด
ลิซ่าได้นำเรื่องนี้มาปรึกษากับ นพ.มนูญ แต่ในเวลานั้นไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้มาก จนกระทั่งนักข่าวชาวต่างชาติ “แอนดรูว์ มาร์แชล” นำเรื่องนี้ไปเผยแพร่ใน Sunday Times ราว 17 ปีก่อน ซึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ในต่างประเทศและส่งผลเสียต่อชื่อเสียงประเทศไทย แต่ในประเทศกลับไม่ได้รับความสนใจมากนัก ต่อมาเมื่อราว 11 ปีก่อน บางกอกโพสต์ ได้นำเรื่องนี้มาตีแผ่อีกครั้งโดยสัมภาษณ์ลิซ่า แต่ก็ยังคงไม่ถูกขยายผล
นพ.มนูญกล่าวว่า ตนตัดสินใจพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568 โดยประสานให้นักข่าวแปลบทสัมภาษณ์ลิซ่าเป็นภาษาไทยเผยแพร่ลงในเฟซบุ๊ก ซึ่งทำให้ข่าวแพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางภายในวันเดียว ตนยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่กล้าเปิดเผยเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย อีกทั้งเชื่อว่าวัดมีเส้นสายจึงไม่ถูกตรวจสอบ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความเสี่ยงลดลงและสังคมพร้อมรับฟัง จึงเห็นว่าควรเปิดเผยเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
“สิ่งที่เกิดขึ้นตลอด 20 ปีเป็นเรื่องที่อึดอัดใจมาก เพราะไม่ควรมีใครนำผู้ป่วยมาเป็นเครื่องมือในการหารายได้ วันนี้ผมดีใจที่ได้พูดออกมาและทำประโยชน์ให้สังคม” นพ.มนูญกล่าว
ทั้งนี้ สำหรับผู้ป่วยที่ยังคงอาศัยอยู่ในวัดพระบาทน้ำพุปัจจุบัน มีจำนวนประมาณ 100 กว่าคน ซึ่งสามารถย้ายไปอยู่สถานพยาบาลอื่นได้หากต้องการ