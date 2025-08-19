ณพลเดช เชื่อมั่น อุดมพร นั่งผอ.พศ. เดินหน้านำพุทธศาสนา พ้นวิกฤตศรัทธา

ณพลเดช ร่วมยินดี อุดมพร นั่งผอ.พศ. คนใหม่ เชื่อมั่น นำพุทธศาสนา พ้นวิกฤตศรัทธา
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ดร.ณพลเดช มณีลังกา ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าแสดงความยินดีกับนางอุดมพร เอกเอี่ยม ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) คนใหม่
โดย ดร.ณพลเดช กล่าวว่า ขอบคุณนายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ได้เสนอชื่อผู้มีความสามารถเข้ารับตำแหน่งสำคัญนี้ พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า นางอุดมพรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทำงานรวดเร็ว เชี่ยวชาญในระเบียบและข้อกฎหมาย มีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ชีวัดจากผลงานที่ผ่านมา การได้ผู้บริหารที่มีฝีมือจะนำมิติใหม่มาสู่การบริหารงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และด้วยระยะเวลาการทำงานที่เหลืออีก 4 ปี เชื่อว่าจะสามารถสร้างคุณูปการที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาวิกฤติศรัทธาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี