เปิดประวัติ พระอลงกต เขียนในหนังสือวันเด็ก จบมัธยมดัง -ม.เกษตร -ป.โทออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีการตรวจสอบเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ ก่อนขยายมาถึงเรื่องของ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ในเรื่องของประวัติการศึกษา ตลอดจนการเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุ ล่าสุดพระอลงกตได้ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาส โดยเปิดใจเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ว่าเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจและสะดวกใจที่จะเข้ามาตรวจสอบ
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวตรวจสอบในส่วนของประวัติของพระอลงกต ที่เขียนไว้เองในหนังสือวันเด็ก 2537 ในเรื่อง เทพเจ้าเอดส์ โดยพระอลงกต ติกฺขปญฺโญ เป็นการเล่าเรื่องชีวิตวัยเด็กว่าเป็นคนที่กลัวผีมาตลอด โดยเริ่มต้นเรียนที่ จ.ราชบุรี ได้เล่นน้ำอยู่แถวแม่กลอง โพธาราม ก่อนย้ายเข้ากรุงเทพฯ มาเรียนชั้น ป.4 มีไฟฟ้าใช้ ได้รู้จักเทพเจ้า ซูเปอร์แมน เซียน นินจา จนอยากเก่งเหมือนซูเปอร์แมน และอยากมีอิทธิฤทธิ์เหมือนเทพเจ้า และยิ่งอยากมีมากกว่าเดิม เมื่อถูกเพื่อนผู้หญิงตัวโตรังแก
หนังสือระบุอีกว่า พระอลงกตเรียนมัธยมที่โรงเรียนที่โรงเรียนมีชื่อเป็นสวนดอกไม้แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ก่อนจะสอบแข่งขัน ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรู้จักกับกามเทพ คบกันรุ่นน้องเป็นเวลา 2 ปี จนจบปริญญาตรี
จากนั้นไปต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลีย ทำให้ 3 ปีแห่งความห่างไกล ผู้หญิงคนนั้นได้แต่งงานกับอาจารย์หนุ่มรุ่นพี่ที่สนิทกับตัวเอง ทำให้ไม่อยากเรียน แต่สุดท้ายก็เรียนจบแบบเกือบตก กลับมาทำงานที่กระทรวงเกษตรฯ
ผ่านไป 2 ปี เกิดเมาขับรถชนรถคนอื่น และประสบอุบัติเหตุบ่อย นอนรักษาตัวโรงพยาบาล เจ็บตัวมากขึ้น จนน้ำตาของแม่ทำให้ตัดสินใจบวชตามคำร้องขอ ได้ศึกษาธรรมะ จนเลิกกลัวผี ก่อนจะพบว่าเพื่อนมนุษย์ถูกทอดทิ้งเพราะรังเกียจ ในขณะที่ตนเองถูกทิ้งเพราะคนรักมีชายใหม่ จึงทำบ้านพักผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายให้เขาได้ตายอย่างสงบ และถูกขนานนามว่าเป็น เทพเจ้าเอดส์